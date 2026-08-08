聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉市老醫館華麗重生「津本喫茶部」今開幕 見證父愛化身文化新地標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。這棟近百年古蹟公私協力重現風華，一樓提供咖啡、甜點及餐飲服務，二樓醫學講座、讀書會及社區交流，讓沉睡老屋重新融入市民生活。

開幕典禮冠蓋雲集，市長黃敏惠文化局長謝育哲、議長陳姿妏及多位議員，市長參選人張啓楷、嘉縣長參選人吳品叡，屋主醫師王伯智與兒媳親友，文史社團台圖室、醫界及身障團體到場見證。黃敏惠表示，黃文醫師故居不只是老建築，見證嘉義生活史、醫療史與建築史，透過公私協力完成修復活化再利用，是文化資產保存重要成果。

位於民生北路226號的黃文醫師故居，建於1931年（昭和6年），最初由日籍醫師酒井寅次郎興建，1935年開設「津本喫茶部食堂」，曾是當時知名喫茶店。戰後由嘉義名醫黃文購入，1958年遷入作為診所兼住家，走過日治、戰後不同時代，見證嘉義城市與醫療發展。

建築內保留大正、昭和初期珍貴特色，包括結霜玻璃窗、編竹夾泥牆、玄關櫃及太陽紋欄杆等。修復團隊秉持「修舊如舊」理念，恢復歷史風貌，同時融入現代燈光與空間設計。昔日診所的藥櫃檯則轉化為咖啡吧台，搭配老牆、木構件，以及王俊棠收藏的底片相機、黑白電視等老件，營造復古又兼具生活感的空間。

這棟老屋過去曾面臨改建命運，在地方文史人士奔走下，市府2017年啟動文化資產保存程序，先登錄為紀念建築，2020年正式指定為市定古蹟。修復工程自2023年2月展開，總經費約2753萬元，由文化部及嘉義市政府補助9成，屋主王伯智醫師自籌1成，歷時23個月完成。工程期間歷經三度流標、地下水位偏高、設計變更及鄰房安全等問題，並經11次專家委員會審查，最終完成修復，工程查核獲甲等評鑑。

完工前後仍出現突發狀況。鄰房拆除，原位於室內共用牆轉為外牆，古蹟一度面臨漏水及結構安全疑慮。文化局立即啟動應變，邀集文資委員、修復建築師及結構技師勘查，完成防水及結構補強，持續進行安全鑑定及滲漏水改善。王伯智感謝市府協助，讓原本可能被拆除老屋得以保存並重新活化，不過目前仍有漏水問題，希望後續持續改善。黃敏惠表示，市府會持續協助處理相關問題，確保古蹟修復完善，守護珍貴文化資產。

父親節開幕讓古蹟新生增添傳承意義。王俊棠接手父親王伯智購買修復活化古蹟，與妻子經營，盼讓這棟老屋不只靜態展示古蹟，而是民眾喝咖啡、閱讀、交流、參與文化活動的生活空間。從昔日「津本喫茶部」，到黃文醫師診所與故居，再到今日重新開張咖啡文化空間，這棟老醫館走過近1世紀歲月，將在新一代經營者手中續寫嘉義城市記憶。

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕，屋主醫師王伯智的兒子王俊棠及媳婦。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕，屋主醫師王伯智的兒子王俊棠及媳婦。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕，屋主醫師王伯智致詞。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕，屋主醫師王伯智致詞。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟「津本喫茶部食堂（黃文醫師故居）」經近2年修復、克服三度流標、地下水位偏高及結構安全等重重難關，父親節下午開幕。記者魯永明／攝影

文化 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

歷史建築再生 櫻田百貨到歐酷酒店 老建築玩出城市文創新生命

中原大學何黛雯獲傑出建築師 北一女光復樓等建築修復縫補土地記憶

必比登主廚進駐！ 台北最美百年老屋餐廳「輝室」 解鎖台味記憶

雲林百年歷史建築「西螺客町文化館」修復 8日啟用

相關新聞

近27年找水日子告終！雲林草嶺內、外湖區42戶居民盼到自來水

雲林縣古坑鄉草嶺村內湖、外湖地區長期無自來水，居民只能自行從溪流接管取水，九二一大地震後水脈管線受損，供水不穩，近廿七年飽受「找水」之苦。經地方歷時三年奔走，獲中央補助約七八○萬元完成簡易自來水復建，四十二戶、近百居民陸續完成接管及水表裝設，揮別缺水生活。昨天父親節舉行通水感恩儀式，村民開心直呼「終於可以放心洗澡」。

去年遊客比前年少3萬人…台南收費古蹟遭點名「營運遇瓶頸」

文化古都台南，古蹟是一大觀光特色，但南市審計處發現，市府七處收費古蹟景點，去年旅遊人次較前一年減少三萬餘人次，營運遭遇瓶頸；有議員點名赤崁樓相關行銷、曝光度不足。市府表示，會透過相關措施強化觀光吸引力。

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

台南市政府推動文創商品行銷古蹟觀光，從早期「成功洋芋片」、「媽祖泡芙」等熱銷伴手禮，到自創品牌「Let's Asobi」、文化IP「巷仔Niau」周邊商品都受歡迎，不過台南市審計處認為部分商品銷售未盡理想，並有廿六項商品下架，議員也要求重新檢視商品開發策略。

台南「區區有充電站」再增13席 官田衛生所使用420次最熱門

台南市推動「區區有充電站」計畫，交通局攜手環保局向環境部爭取2.5億元，在全市37個行政區、202處站點建置90座、180席200kW快充，以及266座11kW慢充設施，目前各站點均已完工，待台電完成供電後將分批啟用。第9批充電站今天上線，新增6個行政區7處場域、共13席慢充格位。

濁水溪揚塵防治大逆轉 裸露地從849公頃降至61公頃、今年僅2天發生

雲林縣濁水溪沿岸居民過去秋冬飽受揚塵之苦，行政院2018年跨部會及地方政府推動濁水溪揚塵治理計畫，成功改善揚塵發生日，今年上半年揚塵發生日僅2天。環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果，環境部次長謝燕儒表示，目前正籌編第四期計畫，預計再投入8.7億元防治揚塵。

台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海

台南市政府觀光觀光局、七股區公所今明兩天在在七股六孔碼頭舉辦「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」。1500名大人小朋友下水找文蛤，體驗獨具特色的濱海漁村樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。