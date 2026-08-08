台南「區區有充電站」再增13席 官田衛生所使用420次最熱門

台南市推動「區區有充電站」計畫，交通局攜手環保局向環境部爭取2.5億元，在全市37個行政區、202處站點建置90座、180席200kW快充，以及266座11kW慢充設施，目前各站點均已完工，待台電完成供電後將分批啟用。第9批充電站今天上線，新增6個行政區7處場域、共13席慢充格位。

交通局表示，第9批充電站包括東區文化中心廣二停車場2席、安平區寵物運動公園停車場2席、永康區永康國民路路外停車場2席、將軍區飛沙崙公園2席、新市區樹谷園區停一停車場2席、新市區風雨球場1席，以及新營區新營體育場第一停車場2席。

交通局指出，本批啟用場域均設置「充電專用格位」，呼籲駕駛人依現場牌面告示使用，若違規占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發，可依停車場法處1200元罰鍰。

截至目前，台南市已啟用122處充電站，共有50席快充及180席慢充。自2025年5月啟用至今，累計使用約8300次、充電量約18萬度。其中，官田區官田衛生所使用次數達420次居冠；麻豆區曾文市政願景園區、安平區南島路市政園區路外停車場各約400次，麻豆區公所315次，六甲區六甲運動公園停車場及學甲區停三停車場則各約300次。

為維持公有停車場充電服務價格合理，交通局要求業者若採尖離峰費率，尖峰每度電不得超過14元、離峰不得超過10元。

目前營運團隊自6月1日起改採尖離峰費率。透過「電小二」APP啟用充電服務，快充平日16時至22時尖峰每度11元、離峰每度8元；慢充尖峰每度9元、離峰每度7元。若採線下方式啟用，快充全時段每度10元、慢充每度9元，後續也將不定期推出優惠活動。

交通局表示，民眾可下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠，也可透過「台南好停APP」及交通局官網查詢全市停車場充電設施位置，方便電動車駕駛尋找充電服務。

新市區樹谷園區停一停車場。圖／台南市交通局提供