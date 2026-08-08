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濁水溪揚塵防治大逆轉 裸露地從849公頃降至61公頃、今年僅2天發生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果。記者陳雅玲／攝影
環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣濁水溪沿岸居民過去秋冬飽受揚塵之苦，行政院2018年跨部會及地方政府推動濁水溪揚塵治理計畫，成功改善揚塵發生日，今年上半年揚塵發生日僅2天。環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果，環境部次長謝燕儒表示，目前正籌編第四期計畫，預計再投入8.7億元防治揚塵。

「濁水溪好空氣生活節」今在雲林縣崙背鄉千巧谷舉行，現場展示濁水溪多年揚塵防治成果，並藉闖關遊戲，讓民眾了解空氣汙染防治及環境永續等議題，謝燕儒、立委劉建國、經濟部水利署第四河川分署長張朝恭、崙背鄉長李泓儀及縣議員洪如萍等人出席活動。

張朝恭表示，2018年行政院整合中央各部會及地方政府，推動濁水溪揚塵治理計畫，濁水溪過去裸露地面積近1600公頃，經多年治理，2023年已降至百公頃以下，當年揚塵發生日僅2天，但2024年凱米颱風挾帶豪雨重創濁水溪，河床裸露地一度暴增至849公頃，防治工作再度面臨挑戰。

幸經加強河床整治，透過水覆蓋、河道整理、防洪林帶、空中噴灑草籽及鋪設稻草蓆等工法改善，去年濁水溪揚塵發生日為11天，今年截至上半年僅有1月12日、3月12日2天，7月底裸露地降至約61公頃。

謝燕儒表示，自2018年以來，中央與地方已投入近30億元推動濁水溪揚塵防治，目前正籌編第四期計畫，初步規畫再編列約8.7億元，持續投入濁水溪整治。

張朝恭表示，因應極端氣候帶來的強降雨及河川環境變化，未來將結合最新科技及數據分析，並納入生態工程概念，打造兼顧防洪安全、防災韌性與生態永續的濁水溪治理模式。

劉建國表示，濁水溪揚塵治理在2017年由時任行政院長的賴清德拍板推動，當時以「經費無上限」的決心整合中央部會資源，才逐步看到今天的成果，未來他仍會持續推動濁水溪韌性環境建設。

環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果。記者陳雅玲／攝影
環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果。記者陳雅玲／攝影

2018年行政院整合中央各部會及地方政府，推動濁水溪揚塵治理計畫，揚塵發生日明顯減少。圖／經濟部水利署第四河川分署提供
2018年行政院整合中央各部會及地方政府，推動濁水溪揚塵治理計畫，揚塵發生日明顯減少。圖／經濟部水利署第四河川分署提供

環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果。記者陳雅玲／攝影
環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果。記者陳雅玲／攝影

濁水溪 環境部 地方政府

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