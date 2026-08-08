西螺農會揪200名親子下田趣 體驗水稻一生

雲林縣西螺鎮農會今天揪200名親子一起下田「趣」，接觸泥土與秧苗，從實際體驗中認識稻作文化，感受農村生活踏實與樂趣，也更懂珍惜每粒米背後辛勞。

農會辦理水稻一生系列體驗活動，由農耕專家解說育苗、施肥與除草生態重要性及觀察生態平衡、不用農藥的防治方法及各項污染問題探討和管理等。

雲林副縣長謝淑亞、中國國民黨籍立法委員張嘉郡、雲林農會總幹事陳志揚與西螺農會總幹事廖錦富等挽起褲管，跟著農民學插秧。

廖錦富說，西螺主要農作物為稻米，為使農業向下扎根，配合社區及學校教育培育農業繼承者的小學生體驗並觀察稻作生長與收穫，從認養栽種水稻過程中觀察、記錄與檢討，體會農夫種水稻的辛苦，並經農業專家指導正確學習觀念及農業常識，以啟發式教學產生濃厚農業興趣，培養新一代農業種子。

張嘉郡希望親子藉活動體驗農民辛勞，珍惜餐桌上食物。