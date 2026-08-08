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台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供
台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供

台南市政府觀光觀光局、七股區公所今明兩天在在七股六孔碼頭舉辦「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」。1500名大人小朋友下水找文蛤，體驗獨具特色的濱海漁村樂趣。

市長黃偉哲指出，這活動每人僅收50元，主要支應保險及相關行政費用，希望以親民價格讓更多民眾有機會參與。

他說，七股海鮮節另一人氣活動「七寶宴」，每桌6500元即可品嘗7種以上海鮮料理，開放報名後2小時百餘桌即額滿，顯見七股海鮮的高人氣。期盼未來能增加場次，讓更多遊客品嘗新鮮海味，以特色活動與在地美食帶動濱海觀光及地方產業發展。

黃偉哲表示，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」是台南濱海夏季受歡迎親子活動，從過去一年一次，今年已增為四梯次，都在水域環境適合親水活動的六孔碼頭舉辦，也都吸引全台各地民眾參與，希望大小朋友在安全的環境親近海洋，體驗挖文蛤的樂趣，認識七股漁村文化與濱海生態。

觀旅局長林國華表示，七股有豐富生態、鹽業文化及漁村特色，民眾還可到三股海產街品嘗新鮮海產，順遊七股鹽山、七股遊客中心、國聖港燈塔、七股觀海樓等景點。二日以上行程還可沿西濱向北走訪青鯤鯓扇形鹽田「生命之樹」、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、井仔腳瓦盤鹽田及南鯤鯓代天府，深度體驗台南濱海風光。

七股區長陳俊達表示，今年海鮮節串聯七股在地旅宿、餐廳、娛樂漁筏及觀光工廠等18家業者推出限定優惠，即日起至31日，民眾憑海鮮節相關票券證明，即可至合作店家享有消費優惠，實際內容依各店家公告為準，希望透過活動串聯在地觀光產業，帶動暑期旅遊人潮。

觀旅局提醒活動會場周邊停車空間有限，七股區公所今、明兩日提供免費接駁往返七股遊客中心、六孔碼頭水產試驗所及六孔管理站周邊，請參與民眾多利用。

台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供
台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供

台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供
台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供

台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供
台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 ，市府邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海。圖／市府觀旅局提供

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