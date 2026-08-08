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等了27年！雲林草嶺內外湖開通簡易自來水 村民：能放心洗澡了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民今天舉辦通水及感恩儀式。圖／村民提供
雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民今天舉辦通水及感恩儀式。圖／村民提供

雲林古坑草嶺村內湖、外湖地區長期無自來水可用，全賴居民自行從溪流接管取水，但自921大地震後水脈及管線受損，居民27年來飽受尋水之苦。經地方歷經3年奔走爭取，獲中央補助簡易自來水復建工程，近百名居民在日前完成接管及水表裝設，揮別27年「找水」的苦日子，今天適逢父親節舉辦通水感恩儀式，村民笑稱「終於可以放心洗澡」。

今天上午，草嶺村在外湖玄德宮舉行內、外湖簡易自來水啟用及感恩儀式，村長陳兵通代表居民，致贈感謝狀給鄉長林慧如、立委劉建國服務處副執行長林吉芳、台灣咖啡茶運銷合作社理事兼副總經理蘇俊豪及內外湖簡易自來水管理委員會主任委員蔡文盛、公所及李源富、李泓錡等協助人員，感謝各界多年奔走，讓內外湖42戶近百人有自來水可用。

陳兵通表示，921大地震後，山區水脈及既有管線受損，部分區域供水逐漸不穩，內、外湖居民只能自行尋找零星水源維持日常生活，尤其每逢旱季，更得精打細算用水。如今一戶戶水表陸續裝設完成，居民終於不用再靠零星水源過日子，「大家真的都很歡喜」。

內外湖今順利通水，背後是地方3年的奔走。蘇俊豪目睹村內年長居民自行接管取水不易，自2023年起主動協助召集內、外湖居民開會，了解實際用水需求及共識，再透過古坑鄉公所及立法委員劉建國服務處協助向中央爭取經費。

經多方協調，中央最終核定內、外湖簡易自來水復建工程，總經費約780萬元，除重新配置供水管線，也同步改善道路及供水設施，讓工程車輛能深入水源地施工，並建置共同水塔等設備，將過去居民自行接設的管線，逐步改善為較完整的簡易自來水系統。

簡易自來水系統由居民組織管理，每2個月收費1次，每月基本費250元，20度以內以基本費計收，超過部分每度10元。蘇俊豪表示，這次工程不僅解決居民長期缺水問題，也同步改善通往水源地的道路，並協助電信業者設置基地台、提升山區通訊品質，對內、外湖居民而言，是一項一舉多得的建設。

林慧如表示，工程完成後，供水管線可直接接到居民家門口，大幅改善過去自行接管、維修不易的問題。草嶺地區目前共有石壁、草嶺及內、外湖3處簡易自來水系統，未來將運用湖山水庫回饋金補助相關維護管理費用，確保供水系統持續穩定運作。

雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民今天舉辦通水及感恩儀式，草嶺村長陳兵通（左）頒發感謝狀給鄉長林慧如（右）等人。圖／村民提供
雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民今天舉辦通水及感恩儀式，草嶺村長陳兵通（左）頒發感謝狀給鄉長林慧如（右）等人。圖／村民提供

雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民今天舉辦通水及感恩儀式。圖／村民提供
雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民今天舉辦通水及感恩儀式。圖／村民提供

草嶺 雲林 古坑

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