台南市水交社文化走讀 向默默奉獻父親們致敬

今天是父親節，台南市水交社文化園區迎來「眷戀304-安平眷村影像文化辦桌」暨「0630488父親記憶日」文化走讀，讓人攜帶家中老物件走進眷村歲月，向默默奉獻的父親們致敬。

水交社文化園區今天的文化走讀，邀集眷村一代、二代居民攜帶家中老照片、老物件與父親故事，走進仍保留眷村樣態的水交社，分享父親故事、眷村生活與生命記憶，讓不同世代重新認識屬於台南的共同歷史。

眾人先在水交社飛機展示區集合，沿途前往敝墟書店等文化據點，透過老照片、老物件、口述歷史與影像分享，認識水交社、安平眷村及304橡膠廠發展歷程，也有人回到當年住處，講述父親身影。

文化局說明，「0630488」不是一串電話號碼，而是一組承載台南集體記憶的文化密碼。「06」代表台南市電話區域號碼；「304」代表安平聯勤304橡膠廠，當年許多父親每天往返工廠和家庭間支撐一家人生活，也見證台灣戰後工業發展歷程。「88」則象徵父親節。

文化局指出，當年304橡膠廠員工多居住於履鋒東村、崇義新村、沙灘社區、港務局宿舍等聚落，工廠、眷村與家庭彼此依存，形塑安平獨特人文風景。

文化局表示，文化資產不只是建築與文物，更存在於每一張老照片、每一件老物件、每一段家庭故事裡，讓歷史從展示櫃走進生活，讓下一代看見父母、祖父母努力生活的身影。「每一位父親都是一座家庭的靠山，每一張老照片都是一段城市的歷史」。