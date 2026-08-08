聽新聞
0:00 / 0:00

台南歸仁特產大目釋迦上市 黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產「大目釋迦」正值產季，台南市政府農業局今天在歸仁文化中心廣場舉辦「歸仁釋迦節」，集結在地釋迦、農特產品、特色市集及舞台表演，還推出鐵馬小旅行及果園採果體驗。

市長黃偉哲幫忙代言、邀大家趁產季來歸仁品嘗香甜釋迦、騎鐵馬漫遊、體驗採果樂趣，一次感受歸仁豐富的農業與人文魅力。

現場集結30家釋迦攤商，並有在地青農各式農特產品，搭配特色美食市集及舞台表演，民眾能選購新鮮釋迦，也能認識在地農業與特色產業。「集章抽好禮」完成指定任務即可參加抽獎，增添親子同遊樂趣。

活動主題「好釋歸你」象徵釋迦豐收上市，蘊含「好事歸你」吉祥寓意，把握產季來歸仁，把當季最新鮮的「好釋」與「好事」一起帶回家。

黃偉哲表示，歸仁是西部重要釋迦產區，在地農民長年累積豐富栽培經驗，從田間管理到果實採收，每個環節都相當用心，孕育出果肉細緻、香甜多汁的優質大目釋迦。

歸仁區公所表示，特別的「一騎體驗好釋光」鐵馬小旅行，2場自行車體驗，由導覽老師帶領民眾騎乘歸仁鐵馬自行車道，沿途認識地方文化、欣賞農村景致，並走進釋迦果園採果，將自己採摘的新鮮釋迦免費帶回家，透過「騎一趟、採一顆、吃一口」的方式，感受從產地到餐桌的農遊樂趣。

市府在現場設祈福鐘及祈福板，邀民眾為日本熊本地震災區敲鐘祈福、寫下祝福。市府還開設「0728日本熊本賑災專案」，募款至31日止，民眾可線上或金融機構臨櫃捐款，相關資訊可洽社會局社會救助科06-2995686。

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供
台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

釋迦 黃偉哲 台南

延伸閱讀

新北市美人茶沁涼上市 三芝粟益民三度榮獲特等獎

夏末踏上遼闊雙輪之旅「徐行縱谷－騎見光復」15日花蓮登場

2026南國漫讀節走讀與工作坊精采登場！腳踏土地、手作工藝的深度體驗

國泰金控攜手子公司打造「國泰遊樂場」 陪民眾打造健康第二人生

相關新聞

近27年找水日子告終！雲林草嶺內、外湖區42戶居民盼到自來水

雲林縣古坑鄉草嶺村內湖、外湖地區長期無自來水，居民只能自行從溪流接管取水，九二一大地震後水脈管線受損，供水不穩，近廿七年飽受「找水」之苦。經地方歷時三年奔走，獲中央補助約七八○萬元完成簡易自來水復建，四十二戶、近百居民陸續完成接管及水表裝設，揮別缺水生活。昨天父親節舉行通水感恩儀式，村民開心直呼「終於可以放心洗澡」。

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

台南市政府推動文創商品行銷古蹟觀光，從早期「成功洋芋片」、「媽祖泡芙」等熱銷伴手禮，到自創品牌「Let's Asobi」、文化IP「巷仔Niau」周邊商品都受歡迎，不過台南市審計處認為部分商品銷售未盡理想，並有廿六項商品下架，議員也要求重新檢視商品開發策略。

去年遊客比前年少3萬人…台南收費古蹟遭點名「營運遇瓶頸」

文化古都台南，古蹟是一大觀光特色，但南市審計處發現，市府七處收費古蹟景點，去年旅遊人次較前一年減少三萬餘人次，營運遭遇瓶頸；有議員點名赤崁樓相關行銷、曝光度不足。市府表示，會透過相關措施強化觀光吸引力。

台南「區區有充電站」再增13席 官田衛生所使用420次最熱門

台南市推動「區區有充電站」計畫，交通局攜手環保局向環境部爭取2.5億元，在全市37個行政區、202處站點建置90座、180席200kW快充，以及266座11kW慢充設施，目前各站點均已完工，待台電完成供電後將分批啟用。第9批充電站今天上線，新增6個行政區7處場域、共13席慢充格位。

濁水溪揚塵防治大逆轉 裸露地從849公頃降至61公頃、今年僅2天發生

雲林縣濁水溪沿岸居民過去秋冬飽受揚塵之苦，行政院2018年跨部會及地方政府推動濁水溪揚塵治理計畫，成功改善揚塵發生日，今年上半年揚塵發生日僅2天。環境部、經濟部今天在崙背鄉舉辦「濁水溪好空氣生活節」，展示多年來濁水溪揚塵防治成果，環境部次長謝燕儒表示，目前正籌編第四期計畫，預計再投入8.7億元防治揚塵。

台南七股海鮮節挖文蛤體驗今明登場 邀親子挖文蛤嘗鮮味暢遊濱海

台南市政府觀光觀光局、七股區公所今明兩天在在七股六孔碼頭舉辦「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」。1500名大人小朋友下水找文蛤，體驗獨具特色的濱海漁村樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。