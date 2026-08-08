台南歸仁特產「大目釋迦」正值產季，台南市政府農業局今天在歸仁文化中心廣場舉辦「歸仁釋迦節」，集結在地釋迦、農特產品、特色市集及舞台表演，還推出鐵馬小旅行及果園採果體驗。

市長黃偉哲幫忙代言、邀大家趁產季來歸仁品嘗香甜釋迦、騎鐵馬漫遊、體驗採果樂趣，一次感受歸仁豐富的農業與人文魅力。

現場集結30家釋迦攤商，並有在地青農各式農特產品，搭配特色美食市集及舞台表演，民眾能選購新鮮釋迦，也能認識在地農業與特色產業。「集章抽好禮」完成指定任務即可參加抽獎，增添親子同遊樂趣。

活動主題「好釋歸你」象徵釋迦豐收上市，蘊含「好事歸你」吉祥寓意，把握產季來歸仁，把當季最新鮮的「好釋」與「好事」一起帶回家。

黃偉哲表示，歸仁是西部重要釋迦產區，在地農民長年累積豐富栽培經驗，從田間管理到果實採收，每個環節都相當用心，孕育出果肉細緻、香甜多汁的優質大目釋迦。

歸仁區公所表示，特別的「一騎體驗好釋光」鐵馬小旅行，2場自行車體驗，由導覽老師帶領民眾騎乘歸仁鐵馬自行車道，沿途認識地方文化、欣賞農村景致，並走進釋迦果園採果，將自己採摘的新鮮釋迦免費帶回家，透過「騎一趟、採一顆、吃一口」的方式，感受從產地到餐桌的農遊樂趣。

市府在現場設祈福鐘及祈福板，邀民眾為日本熊本地震災區敲鐘祈福、寫下祝福。市府還開設「0728日本熊本賑災專案」，募款至31日止，民眾可線上或金融機構臨櫃捐款，相關資訊可洽社會局社會救助科06-2995686。

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供

台南歸仁特產大目釋迦上市，黃偉哲代言邀全民吃釋迦、騎鐵馬果園採果。／台南市政府提供