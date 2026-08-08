全台第7最富村阿里山中正村 模範父親陳昆茂設龍蝦宴顛覆父親節俗諺

今天父親節，嘉義縣模範父親、阿里山森林遊樂區高峰大飯店董事長陳昆茂，日前特別在嘉市滿福樓設宴，廣邀親友、獅友及各界貴賓歡聚，席開30桌慶祝。席間為每位賓客準備半隻龍蝦，讓賓客大快朵頤，盛況空前。台灣民間流傳趣味俗諺「母親節吃龍蝦，父親節跑到沒半個」，形容母親節聚餐聲勢大，父親節沒人氣。不過陳昆茂這場父親節宴席反其道而行，不僅席開30桌，還大手筆準備龍蝦，讓「父親節跑到沒半個」成了反例，展現他人氣旺好人緣。

陳昆茂是嘉縣旅館公會前理事長，也是國際獅子會前總監，長年熱心公益，在阿里山區深耕，與地方各界建立深厚情誼。這場父親節宴會嘉縣長翁章梁、嘉市長黃敏惠、國際獅子會前台灣總會長蔡金鍊，以及7位現任與前任總監、親友和各界人士到場祝賀，眾人並一起切蛋糕，場面熱鬧。值得一提的是，陳昆茂宴請賓客，還將伴手禮特別改為翁章梁近期出版的「嘉義被看見」，讓來賓在享用美食之餘，也能認識嘉義近年的發展成果。

陳昆茂長期熱心公益，除投入國際獅子會服務，關注阿里山地區的醫療與救護需求，捐贈救護車給阿里山鄉，為偏遠山區增添緊急救護量能。數年前適逢父母鑽石婚，他以捐贈救護車方式行善，把家庭喜事轉化為回饋社會的實際行動。

陳昆茂所經營的高峰大飯店位於阿里山森林遊樂區中正村，近期因「全台最富村」排名第7受關注。根據財政部公布2024年「綜合所得稅申報核定統計專冊」，經住商機構依各村里綜合所得稅資料彙整後發現，阿里山鄉中正村名列全台「最富村」第7名，平均綜合所得達約143.1萬元，在全台非都會區村里中格外受到矚目。

阿里山鄉中正村位於阿里山國家森林遊樂區核心區域，是園區重要的商業與聚落中心，涵蓋商店街、旅社區及沼平車站周邊，村內聚集不少高山旅館、民宿與觀光相關業者，是阿里山重要的觀光門戶。

今天父親節，嘉義縣模範父親、阿里山森林遊樂區高峰大飯店董事長陳昆茂（右七），日前特別在嘉市滿福樓設宴，廣邀親友、獅友及各界貴賓歡聚，席開30桌慶祝。席間為每位賓客準備半隻龍蝦，讓賓客大快朵頤，盛況空前。記者魯永明／攝影

今天父親節，嘉義縣模範父親、阿里山森林遊樂區高峰大飯店董事長陳昆茂（右七），日前特別在嘉市滿福樓設宴，廣邀親友、獅友及各界貴賓歡聚，席開30桌慶祝。席間為每位賓客準備半隻龍蝦，讓賓客大快朵頤，盛況空前。記者魯永明／攝影