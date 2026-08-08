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嘉義首座社會社宅「友忠好室」下月完工 招租期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣市首座社會住宅、位在嘉市友忠路「友忠好室」，歷經3年多施工，即將迎來完工，原訂8月竣工，受降雨颱風影響，工程進度延後，預計9月21日完工。記者魯永明／攝影
嘉義縣市首座社會住宅、位在嘉市友忠路「友忠好室」，歷經3年多施工，即將迎來完工，原訂8月竣工，受降雨颱風影響，工程進度延後，預計9月21日完工。記者魯永明／攝影

嘉義縣市首座社會住宅、位在嘉市友忠路「友忠好室」，歷經3年多施工，即將迎來完工，原訂8月竣工，受降雨颱風影響，工程進度延後，預計9月21日完工，施工單位申請使用執照，9月順利取得使照，第4季即可公告招租，讓嘉義無殼蝸牛及青年族群迎來期盼已久安居新選擇。

近年隨著台積電進駐嘉科園區設廠，帶動嘉縣市房市升溫，不僅房價攀高，租金行情也同步上漲，不少年輕人直呼「買不起、也租不起」。在高房價、高租金壓力下，社會住宅成為許多青年、小家庭及弱勢族群關注焦點，首座社宅即將落成，受到地方高度期待。

內政部國家住宅及都市更新中心官網公告，「友忠好室」基地面積約2,738平方公尺，共規畫144戶住宅，包括套房63戶、二房54戶及三房27戶，設置托嬰中心等公共設施，提供多元居住需求。工程2023年2月15日開工，建築主體及公共空間完成，各戶安裝冷氣、衛浴設備、熱水器、廚具，確保住戶入住品質。

外界關心招租時程、租金及申請資格，住都中心表示，社會住宅租金採全國一致原則，將委託估價師依嘉市約10年屋齡住宅租金行情評估，再依申請家庭所得及經濟狀況提供不同折扣，讓租金低於市場行情。入住資格的所得及財產門檻，則依嘉義市政府公告辦理。

招租方式，全國社會住宅均採公開抽籤制度，符合資格者依抽籤順序選屋，若有空戶則依序遞補。一般戶租期最長6年，弱勢戶則可依相關規定續租，以兼顧居住公平與資源分配。除即將完工的「友中好室」，嘉市目前還有「博愛安居」及「安寮好室」2處社會住宅同步興建，三案合計將提供505戶社宅，未來可望逐步紓解嘉市居住需求，提供青年及弱勢家庭更多平價、安心的租屋選擇。

嘉義縣市首座社會住宅、位在嘉市友忠路「友忠好室」，歷經3年多施工，即將迎來完工，原訂8月竣工，受降雨颱風影響，工程進度延後，預計9月21日完工。記者魯永明／攝影
嘉義縣市首座社會住宅、位在嘉市友忠路「友忠好室」，歷經3年多施工，即將迎來完工，原訂8月竣工，受降雨颱風影響，工程進度延後，預計9月21日完工。記者魯永明／攝影

嘉義 社宅 租金

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