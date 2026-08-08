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暑假壓軸漫遊嘉義木都 4大老屋秘境一次收集百年街屋重現風華

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供
暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供

暑假即將結束，想來趟充滿人文氣息城市小旅行，不妨走進「木都」嘉義市。擁有約6000棟木造建築，在檜木香氣與百年老屋交織下，孕育獨特城市風貌。市政府推薦4處經過修復活化老屋景點，邀請民眾放慢腳步，騎著YouBike穿梭舊城巷弄，來場結合歷史、建築與美食City Walk，感受木都最迷人文化魅力。

嘉市因阿里山林業發展有「木都」美名，市府推動「老屋卸妝」及「舊屋力」計畫，透過移除鐵皮、老舊招牌與違建，修復木構建築原貌，不僅改善市容景觀，也讓許多老屋重獲新生，成為青年創業、藝文展演及觀光旅遊的新亮點。

推薦第一站是東區公明路135號的林添木故居。這裡是國寶級交趾陶大師林添木舊居，建築曾一度被安全帽店及彩色鐵皮包覆，經修復後，純木構造外觀重新展現昔日風華，如今化身街角藝廊，成為藝術與歷史交會的新據點。

第二站位於忠孝路與蘭井街口的日式街屋。建於1921年的街屋，日治時期林業興盛年代曾是嘉義最高級的日式酒家，修復後完整保留二樓極具特色大正浪漫風格圓形觀景窗及圓弧木造露台，散發濃厚昭和時代氛圍，也是許多攝影愛好者的熱門取景地。

第三站蘭井街81號的新陽春西藥房。這間陪伴地方居民多年的老藥房，在卸除冷氣機及大型招牌後，重現質樸的清水磚牆與洗石子窗框，保留濃濃鄰里記憶，也讓人看見老建築最真實、最溫暖的一面。

最後一站中正路335號的品安豆花。店家修復日式町屋特有的水平木雨淋板，保留木構建築特色，民眾可以坐在充滿檜木香氣的空間裡，一邊品嚐古法手工豆花，一邊感受百年街區的悠閒氛圍，享受一段慢步調的午後時光。

市府規畫適合步行與騎乘YouBike的老屋巡禮路線，從嘉義火車站出發，依序探訪林添木故居、日式街屋、新陽春西藥房及品安豆花，沿途穿越充滿故事的巷弄街區，深入感受木都文化與城市歷史。暑假最後，不妨安排嘉義City Walk，騎著YouBike穿梭木都巷弄，循著檜木香氣探訪老屋、品嚐美食，感受百年建築與城市故事交織而成的獨特魅力。

暑假壓軸<a href='/search/tagging/2/漫遊' rel='漫遊' data-rel='/2/146926' class='tag'><strong>漫遊</strong></a>嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供
暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供

暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供
暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供

暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供
暑假壓軸漫遊嘉義木都 ，4大老屋秘境一次收集，百年街屋重現風華。圖／嘉義市政府提供

嘉義 老屋 暑假 漫遊

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