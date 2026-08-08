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不怕斷訊…青年團進駐台南後壁 布建災時備援通訊網

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
架設於路燈桿上的LoRa Meshtastic通訊節點。圖／台南市研考會提供
架設於路燈桿上的LoRa Meshtastic通訊節點。圖／台南市研考會提供

丹娜絲颱風去年重創台南，後壁區因停電及基地台受損，一度出現通訊中斷，影響災情通報與救援聯繫。為提升防災韌性，市府推動「一一五年台南青年公共參與行動計畫」，入選團隊「貢丸網」昨天進駐後壁，完成十二處備援通訊節點布建，建置不依賴四Ｇ及Wi-Fi社區備援通訊網，未來遇颱風、豪雨災害通訊中斷，居民仍可傳遞災情及求助訊息，補強社區、里長與區公所間災害通報機制。

市長黃偉哲表示，極端天候帶來風災與豪雨，地方防災韌性愈來愈重要，青年從生活經驗出發，運用科技提出解決方案，不僅展現公共參與行動力，也為既有防災體系提供補充。樂見青年走入社區，透過實地測試與修正，讓創新方案更符合地方需求。

研考會說，青年公共參與行動計畫曾在當地舉辦「我在風災，恢復生活」主題小聚，邀集青年、居民與市府等共同討論災後復原，凝聚地方對防災韌性的需求。貢丸網延續交流成果，針對後壁區聚落分散、高齡人口較多等特性，以社區端第二條通訊鏈路為概念，補強災害初期容易出現的資訊缺口。在後壁區長李至彬及台灣璞育文教發展協會協助下，布建十二處節點，由成大防災研究中心副主任李心平擔任輔導業師，串聯後壁區公所、地方里長及防災志工共同推動。

貢丸網隊長鄭富方表示，系統採LoRa Meshtastic技術，可視為「不需行動網路文字對講機」，設備可彼此中繼傳訊，逐步擴大通訊範圍，空曠環境傳輸五公里以上，系統並非取代既有防救災通訊，而是在通訊中斷時，協助社區即時回報災情。本月底起舉辦防災韌性工作坊及青年線上志工招募，讓居民認識並操作備援通訊系統，未來擴展至更多社區。

丹娜絲颱風 災害 豪雨 台南 青年

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