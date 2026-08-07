婦人火鍋店用餐哽喉命危 休假消防員遇昔日戰友聯手搶救

嘉義縣朴子市一家火鍋店昨天中午上演驚險救命行動。59歲女子用餐疑丸子哽塞氣管，當場失去生命跡象。巧合的是，當時休假返鄉的新北市消防局高級救護技術員（EMTP）黃柏霖正在店內用餐，第一時間挺身施救；隨後趕抵現場的嘉縣消防局朴子分隊高級救護技術員莊義弘，赫然發現救人的竟是昔日新北消防局特搜隊老戰友，2人聯手搶救，成功將女子從鬼門關前救回。

消防局昨天中午接獲119報案，指朴子市一家火鍋店有女子因異物哽塞氣管，失去生命跡象。當時返鄉休假的黃柏霖剛好在現場用餐，見狀立即與店內一名護理師投入救援，先後施行哈姆立克法及心肺復甦術，全力維持患者生命徵象。消防局派遣朴子分隊救護人員到場，由曾任新北市消防局、現為嘉縣消防局高級救護技術員的莊義弘接手救護。

莊義弘抵達現場驚訝發現，率先投入急救的人竟是過去一起在新北市消防局特搜隊共事的老同事黃柏霖，兩人默契十足，立即接力實施CPR及其他高級救護處置，並迅速將女子送往嘉義長庚醫院救治。莊義弘表示，2人過去是新北市消防局特搜隊員，沒想到會在嘉義重逢，一起投入與死神拔河的救援行動。

女子送抵醫院後，經醫療團隊搶救恢復心跳，醫師進一步檢查發現，一顆丸子卡在患者氣管深處，經緊急取出後，女子已恢復生命跡象，成功撿回一命。消防局提醒，民眾用餐時應細嚼慢嚥，避免邊吃邊說話、大笑或嬉戲，以降低異物哽塞風險。若發現有人發生哽塞，應立即撥打119求助，依照患者狀況施行哈姆立克法或CPR等適當急救措施，把握黃金救援時間，提高存活機會。