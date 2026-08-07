台灣首廟天壇捐300萬助熊本賑災 南市專戶單筆最大捐款

日本熊本於今年7月28日發生芮氏規模7.1強震，為協助熊本災區災後復原，南市府開立台南市社會救助金專戶「0728日本熊本賑災專案」，財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇今天捐贈新台幣300萬元至該專案，為目前熊本賑災專案收到最大的單筆捐款。

市長黃偉哲受贈並頒發感謝狀，感謝台灣首廟天壇發揮公益精神，以實際行動支持國際賑災工作。黃偉哲表示，天壇過去曾在台南的0206地震、疫情及丹娜絲颱風等災情提供實質的精神支持，成為社會重要力量，謝謝台灣首廟天壇善行義舉，發揮宗教團體關懷社會，市府將妥善運用各界愛心，協助賑災工作順利推動。

社會局表示，為協助日本熊本災區災後復原，市府於7月31日開立台南市社會救助金專戶「0728日本熊本賑災專案」，受理各界愛心捐款。截至今天已完成付款筆數1140筆，捐款金額約新台幣400萬餘元，感謝社會各界熱心響應，將溫暖傳遞至熊本。

社會局指出，民眾如欲響應「0728日本熊本賑災專案」，可透過「台南市社會救助金專戶線上捐款平台」進行線上捐款，或至指定金融機構臨櫃匯款，並指定用途為「0728日本熊本賑災專案」。所有捐款將依指定用途辦理，並依法辦理公開徵信，確保善款運用公開透明。