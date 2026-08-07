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挖到了！台南公園考古見三合土城牆 疑大北門甕城遺構

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
成功大學光復校區考古試掘疑似小東門城垣段。圖／台南市文化局提供
成功大學光復校區考古試掘疑似小東門城垣段。圖／台南市文化局提供

台南公園地下藏有府城古城牆遺跡？台南市政府推動國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」保存計畫，成大考古團隊近期在台南公園進行考古試掘，地表可見三合土城垣遺跡，疑似清代台灣府城大北門甕城城垣結構，為府城城垣保存研究帶來新線索。

台南市文化局表示，2023年「台灣府城城門及城垣殘蹟」整合指定為國定古蹟後，市府向文化部爭取補助辦理「國定古蹟台灣府城城門及城垣殘蹟修復再利用暨保存計畫」，委託國立成功大學團隊進行調查研究，包含「城垣原址地下遺構研究」、「修復及再利用計畫」及「保存計畫」等工作，全面建構府城城垣保存策略。

其中地下遺構研究針對現存城門、城垣殘蹟，以及可能埋藏地下、尚未指定的城垣遺構進行調查，規畫在台南公園（疑似大北門城垣段）、台南一中（疑似城垣東段）、成功大學光復校區（疑似小東門城垣段）等3處進行考古試掘。

考古團隊已完成其中2處試掘，成大光復校區出土清代三合土地層遺跡，推測可能為東門段城垣周邊附屬設施；台南一中則揭露東門段城垣基礎築城工法。

目前最受關注的台南公園試掘仍持續進行，成大考古所鍾國風老師表示，現場已發現三合土城垣遺跡，並觀察到三合土遺構及中腹土結構。從三合土板築疊砌工法、弧形城牆外壁構造，以及出土的18世紀中後期至19世紀瓷器、硬陶器判斷，初步推測可能為台灣府城大北門甕城城垣結構。

文化資產管理處指出，目前相關遺構仍需進一步清理、發掘、測繪與記錄，後續將邀集考古、建築等領域專家學者現勘討論，釐清遺構性質，作為未來府城城垣修復、保存及活化利用的重要依據。

台南公園考古試掘地表已可見三合土城垣遺跡，疑似大北門城垣段。圖／台南市文化局提供
台南公園考古試掘地表已可見三合土城垣遺跡，疑似大北門城垣段。圖／台南市文化局提供

台南一中考古試掘疑似城垣東段。圖／台南市文化局提供
台南一中考古試掘疑似城垣東段。圖／台南市文化局提供

台南 公園 考古 北門

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