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雲林百年歷史建築「西螺客町文化館」修復 8日啟用

中央社／ 雲林縣7日電

雲林百年歷史建築「原西螺街長宿舍」修復，明天將以「西螺客町文化館」嶄新姿態與大家見面，並舉辦首展「日治時期至國民政府來台之政治變遷史」，邀民眾共同見證老屋新生。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，「原西螺街長宿舍」修復工程於2024年7月舉辦開工典禮，歷經精細修復後，今年1月順利通過驗收，並於5月點交予西螺鎮公所，隨後於7月正式委託財團法人螺陽文教基金會營運。

文觀處長謝明璇表示，修復工程嚴謹遵循古蹟與歷史建築修復規範，完整保留日式宿舍獨特的屋架、雨淋板及編竹夾泥牆等構造工法，並將傳統「棟札」重新安置於中央柱梁。總修復工程經費約新台幣3260萬元，客家委員會補助2794萬元，縣府自籌款466萬元。

文觀處表示，1920年日治時期地方制度改革，西螺街設置了地方行政首長「街長」及行政組織「街役場」與「協議會」，奠定了地方自治的基礎。「原西螺街長宿舍」則由時任職第三任街長的永井英輔於1937年主持落成。1963年起成為鎮公所職員宿舍，至2004年家戶搬遷後閒置，於2016年公告登錄為歷史建築，基地面積340坪，建物面積60.8坪。

文觀處指出，開幕首展特別以「日治時期至國民政府來台之政治變遷史」為主題，透過地方人物、歷史事件與珍貴記憶的梳理，讓觀眾深刻理解政權更迭下西螺的生活軌跡，從明天起展至11月18日止。「西螺客町文化館」開館時間上午9時至下午5時，週一、週二休館，歡迎各界蒞臨參觀。

西螺 歷史建築 雲林

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