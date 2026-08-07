影／諸羅城隍夜巡下月登場！關渡宮媽祖首度駐駕 媽祖會香光影大秀

農曆7月鬼月將近，全台唯一諸羅城隍夜巡農曆8月1日（國曆9月11日）登場。國定古蹟嘉義城隍廟上午舉辦2026夜巡諸羅城宣傳，市長黃敏惠、城隍廟董事長楊嘉南及友宮代表，宣布年度盛會啟動。今年結合中央噴水圓環整修竣工點燈儀式，邀請台北關渡宮、台南祀典大天后宮、彰化南瑤宮等重量級宮廟參與，還有新加坡宮廟跨海交流，打造歷年規模最大的夜巡活動。

活動開場表演現跨界創新，台灣特技團及藝人瑪利亞聯手演出，化身七爺八爺，以現代舞蹈重新詮釋家將文化；台灣特技團推出全新編排的「八卦盾牌旗陣」，融合高難度特技與傳統陣頭元素，象徵城隍神威與護佑力量，為夜巡揭開震撼序幕。文化演出阮劇團推出行動創作，以「跨越105年的時空旅人」為主題，透過戲劇重新詮釋城隍信仰及百年前迎城隍盛況，引領民眾穿越古今，看見宗教文化如何。

市長黃敏惠表示，諸羅城隍夜巡成為嘉市最具代表性宗教文化品牌，保存跨越時間、地域與世代，凝聚人心並持續傳承。珍貴民俗，更結合城市觀光與文化創意，吸引全國信眾及旅客前來參與。今年最大亮點之一是北台灣歷史最悠久媽祖廟，建廟超過300年的台北關渡宮，首度南下設紅壇，關渡二媽坐鎮；邀請松山霞海城隍廟城隍尊神及五路武財神設壇；新加坡兀蘭蓮天宮跨海參與，讓夜巡更具國際特色。

今年重現百年前宗教交流盛況。回溯1921年城隍賽會，台南祀典大天后宮鎮南媽與彰化南瑤宮媽祖曾聯袂蒞臨諸羅，成為地方宗教史上的重要篇章。相隔105年，今年2大媽祖廟再次攜手來嘉義參與夜巡，台南小南城隍廟也共襄盛舉，再現百年前眾神會香的歷史畫面。除宗教儀式，今年安排互動活動。最具代表性「夯枷」科儀，象徵公開認錯、懺悔贖罪及消災解厄，信眾戴紙枷後，儀式結束焚化紙枷，象徵洗滌罪愆、重獲新生。

9月11日下午5時30分舉辦「人模鬼樣．神鬼魅影」創意踩街競賽，參賽者將裝扮各式鬼怪角色，沿中正路、文化路、民族路及國華街遊行，夜巡活動晚間6時20分在中央噴水圓環展開，首度推出「綏靖城隍鳳凰高展」大型光影嘉年華，以「光影為筆、神威為魂」為創作概念，融合宗教信仰、現代劇場、雷射光影及高空特技，打造國家級戶外藝術展演。壓軸由台灣特技團帶來經典節目「鳳凰神」，透過高難度板凳功、烈火特效與雷射光影，呈現「火舞鳳凰」、「百鳥朝鳳」等震撼場景，以壯觀的紅色鳳凰展翅及大型隊形變化，象徵神明降臨、祥瑞降世，為整場夜巡掀起最高潮。

城隍廟董事長楊嘉南表示，今年中央噴水國際嘉年華特別邀請國際鉑金級編導鄭子墉操刀，以創新手法融合傳統藝陣、宗教文化與現代極限特技，讓年輕族群與國際旅客認識城隍文化，讓世界看見台灣宗教節慶兼具文化深度藝術創新魅力。諸羅城隍夜巡每年農曆8月1日鬼門關閉隔天舉行，城隍爺依循古禮夜巡諸羅城，象徵護佑地方平安、引領逾期未返的好兄弟返回陰間。

台灣特技團及藝人瑪利亞聯手演出，化身七爺八爺，以現代舞蹈重新詮釋家將文化；台灣特技團推出全新編排的「八卦盾牌旗陣」，融合高難度特技與傳統陣頭元素，象徵城隍神威與護佑力量，為夜巡揭開震撼序幕。記者魯永明／攝影

台灣特技團及藝人瑪利亞聯手演出，化身七爺八爺，以現代舞蹈重新詮釋家將文化；台灣特技團推出全新編排的「八卦盾牌旗陣」，融合高難度特技與傳統陣頭元素，象徵城隍神威與護佑力量，為夜巡揭開震撼序幕。記者魯永明／攝影

全台唯一諸羅城隍夜巡9月11日登場。國定古蹟嘉義城隍廟上午舉辦2026夜巡諸羅城宣傳，市長黃敏惠、城隍廟董事長楊嘉南及友宮代表，宣布年度盛會啟動。記者魯永明／攝影

台灣特技團及藝人瑪利亞聯手演出，化身七爺八爺，以現代舞蹈重新詮釋家將文化；台灣特技團推出全新編排的「八卦盾牌旗陣」，融合高難度特技與傳統陣頭元素，象徵城隍神威與護佑力量，為夜巡揭開震撼序幕。 記者魯永明／攝影

阮劇團推出行動創作，以「跨越105年的時空旅人」為主題，透過戲劇重新詮釋城隍信仰及百年前迎城隍盛況。記者魯永明／攝影