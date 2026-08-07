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台南寺廟彩繪修護 重現藝術風華

中央社／ 台南7日電

寺廟是民間信仰核心及歷史文化載體，台南市政府114年推出「寺廟彩繪及泥塑工藝保存修護補助要點」，鼓勵傳統工藝修護，西華堂、海尾朝皇宮及東門伍佛堂等3座寺廟已完成修護。

台南市文化資產管理處指出，「寺廟彩繪及泥塑工藝保存修護補助要點」去年推出後，首年補助西華堂、海尾朝皇宮及東門伍佛堂等3座寺廟修護，讓歷經歲月洗禮的藝術作品重現風華。

西華堂是直轄市定古蹟，修護拜殿凹壽及左配殿立面漆彩，這些地方因長年日曬、風雨及環境因素造成彩繪剝落與劣化，圖樣難以辨識，修護後重現細膩層次與莊嚴氣韻，呈現傳統寺廟建築工藝的藝術價值。

海尾朝皇宮正殿壁畫與書法對聯，因長年香火鼎盛，油煙附著造成壁畫黃化、龜裂與色彩黯淡，修護重現原有神采。其中神龕兩側書法對聯是台南詩人楊乃胡所題，四幅壁畫更出自台南知名本土畫師蔡草如之手。

文資處說明，現今蔡草如留存於寺廟彩繪作品已相當珍貴，以「三十六官將」為主題且保有藝師親筆落款者，更僅存海尾朝皇宮與開基靈佑宮兩處，具有高度藝術價值與文化代表性。

東門伍佛堂門神彩繪也透過清潔修護恢復鮮明色彩與神韻，文史調查確認是台南畫師王妙舜作品，修護後更補記落款，為作品留下完整歷史紀錄。

文資處表示，將持續透過制度化補助與專業修護機制，支持寺廟投入文化資產保存工作，讓珍貴傳統技藝得以代代相傳，也讓人從一磚一瓦、一筆一畫中，看見台南深厚人文底蘊。

台南 彩繪 藝術 民間信仰

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