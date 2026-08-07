手機斷訊也不怕！台南青年進駐後壁打造備援通訊網 災情照樣傳出去

丹娜絲颱風去年重創台南，後壁區因停電及基地台受損，一度出現通訊中斷，影響災情通報與救援聯繫。為提升社區防災韌性，台南市政府推動「115年台南青年公共參與行動計畫」，入選團隊「貢丸網」今天進駐後壁區，完成12處備援通訊節點布建，建置不依賴4G及Wi-Fi的社區備援通訊網，未來遇到颱風、豪雨等災害導致通訊中斷時，居民仍可傳遞災情及求助訊息，補強社區、里長與區公所間的災害通報機制。

台南市長黃偉哲表示，極端氣候帶來風災與豪雨，地方防災韌性愈來愈重要，青年從生活經驗出發，運用科技提出解決方案，不僅展現公共參與行動力，也為既有防災體系提供新的補充。市府樂見青年走入社區，透過實地測試與修正，讓創新方案更符合地方需求。

研考會指出，去年丹娜絲颱風造成後壁區嚴重災情，青年公共參與行動計畫曾在當地舉辦「我在風災，恢復生活」主題小聚，邀集青年、居民與市府相關單位共同討論災後復原，並凝聚地方對防災韌性的需求。

今年「貢丸網」延續去年交流成果，針對後壁區聚落分散、高齡人口較多等特性，以「社區端第二條通訊鏈路」為概念，補強災害初期最容易出現的資訊缺口。團隊在後壁區長李至彬及台灣璞育文教發展協會協助下，完成12處節點布建，由成功大學防災研究中心副主任李心平擔任輔導業師，並串聯後壁區公所、地方里長及防災志工共同推動。

貢丸網隊長鄭富方表示，系統採用LoRa Meshtastic技術，可視為「不需行動網路的文字對講機」，設備可彼此中繼傳訊，逐步擴大通訊範圍，在空曠環境下傳輸距離可達5公里以上。系統並非取代既有防救災通訊，而是在通訊中斷時，協助社區即時回報災情，供里長、區公所及相關單位掌握需求。

研考會表示，團隊預計8月底起舉辦防災韌性工作坊及青年線上志工招募，讓居民實際認識並操作備援通訊系統，期待未來逐步擴展至更多社區。今年青年公共參與行動計畫共選出5組團隊，市府將持續透過跨局處合作及業師輔導，支持青年投入公共事務，為城市治理注入創新能量。

團隊成員著安全裝備於後壁區架設通訊節點，打造不依賴商用基地台的社區備援通訊網。圖／台南市研考會提供

實測數公里外訊號強度仍達「良好」等級（RSSI −44 dBm），驗證備援通訊網的涵蓋能力。圖／台南市研考會提供

貢丸網團隊以手持 LoRa 通訊裝置進行實地測試，在手機斷訊情境下仍可傳遞災情訊息。圖／台南市研考會提供

貢丸網與台灣璞育文教發展協會合作，於協會夥伴住家屋頂架設LoRa Meshtastic節點。圖／台南市研考會提供