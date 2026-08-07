嘉義無人機亞創中心台美政要接連參訪 一館滿載增設二館

無人機被視為繼半導體後，台灣第2座「護國神山」，攸關國家安全產業競爭力。隨著無人機產業發展條例及特別預算立法院審議，國家無人機隊核心基地嘉縣，加速產業布局，規畫利用閒置大同技術學院太保分校打造「亞洲無人機AI創新應用研發中心二館」，爭取中央經費，串聯一、二館成為研發平台，提升無人機研發能量。

縣府積極發展無人機產業，將原台體大嘉義校區舊址活化，成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，打造集研發、測試、驗證及展示於一體的無人機產業聚落，成為全台最重要的無人機發展基地之一。亞創中心成立，吸引眾多國內外企業進駐、前總統蔡英文及賴清德總統視察，成為推動無人機重要示範基地。

近日來台訪問美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾，除拜會總統、副總統及外交部長，低調到亞創中心參訪約1小時，了解台灣無人機研發及製造實力。縣長翁章梁表示，麥考爾長期關注台灣國防自主、無人機產業及半導體供應鏈，是美國國會最具影響力的外交與國安領袖之一。

此次參訪安排威凜科技、海威科技、智飛科技、碳基科技、雷虎科技、台灣希望創新及應能科技等7家業者，與麥考爾進行一對一交流，展現嘉義無人機產業聚落的技術實力，也為未來台美共同研發、生產及技術合作開啟更多可能。翁章梁指出，將推動亞創二館及民雄航太暨無人機產業園區，建構完整產業鏈，希望嘉義在全球無人機供應鏈扮演更關鍵角色，強化台灣國防韌性。

除美國政要參訪注，年底選舉將近，民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國昨天率團參訪，了解AI應用及無人機產業聚落發展成果。劉建國表示，雲林過去錯失不少產業升級契機，未來若有機會執政，將推動「AI無人機新創產業園區」、「一區域、一AI青創基地」及「AI農業雙技園區」三大政策，把嘉義成功經驗帶回雲林，推動產業升級與青年返鄉創業。