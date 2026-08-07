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發超過110萬張…台南市民卡逾半數人用 市府允評估數位化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市民卡發卡已逾110萬張。記者吳淑玲／攝影
台南市民卡發卡已逾110萬張。記者吳淑玲／攝影

台南市民卡整合交通、借閱、社福等多項功能，累計發行一一○萬多張，占全市人口數一半以上，但議員昨質疑，六都僅台南仍以實體市民卡為主，市府應盡速規畫數位市民卡，否則不便民，也在發展數位治理落後。南市民政局長李芳林答詢允諾，數位化整合會再做評估。

民政局昨在議會業務報告指出，截至今年七月卅一日，台南市民卡累計發行一一○萬二七五○張，卡別包括一般卡、兒童優待卡、青少年優待卡；社福卡有敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡，另有台南市認同卡。市民卡採記名式電子智慧票卡，結合借書證、進入南市古蹟場館證件，也可以繳納規費、搭乘大台南公車，以及租借YouBike、電子錢包支付，用來繳納部分停車費等還有優惠。

議員林燕祝質詢指出，AI時代來臨，數位治理是各縣市提升行政效率與便民服務的重要方向，其他五都市民卡都已數位化，透過App方式，只要一支手機，就可完成多項公共服務，唯獨台南還是使用實體卡，「有多少人會同時帶這麼多張卡？」

林燕祝也認為，市民卡一般卡和社福卡等不同卡別是各自獨立，沒有真正整合，不僅不便民，也增加民眾負擔，應朝「一卡整合」方向推動，將各項福利、文化等公共服務功能整合到同一平台，而非讓民眾攜帶多張卡片。

李芳林表示，市府也評估過朝數位整合方向努力，但涉及各項功能整合，且系統建置要兩千多萬元，會進一步評估各方案的費用、功能及效益，朝整合及數位化便民。

台南 數位 議員 敬老卡

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