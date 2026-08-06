AI進工地防中暑 南市攜手營造業宣導防熱危害 未改善最高罰300萬

因應夏季高溫及極端氣候，台南市勞工局職安健康處今天與猛揮營造公司合作舉辦戶外作業熱危害預防宣導會，展示遮陽降溫設備、休息設施及個人防護用品，並開放觀摩工地導入AI熱危害監測系統，盼透過科技提升高溫作業風險辨識、預警及應變能力。

勞工局長王鑫基表示，配合勞動部自6月1日起推動雙軌防護機制，除針對營造、道路修繕等高風險場域加強戶外高溫專案檢查，也同步辦理熱危害改善追蹤查核，要求防護不足的事業單位限期改善，並鼓勵導入智慧監測與科技防災，降低高溫作業風險。

猛揮營造管理師張逸涵指出，AI導入工地管理並非取代管理人員，而是透過智慧科技即時掌握現場狀況，讓管理者更快發現異常、提前採取措施，將事後處理轉為主動預警。工地目前已建置五合一環境監測設備、AI智慧監控平台、吊掛作業電子圍籬、高空工作車安全管理等系統，降低施工風險。

職安健康處長李炫昌提醒，依7月1日上路的新制，雇主若未提供降溫、遮陽、飲水或休息等必要防護措施，可處5萬元至300萬元罰鍰。雇主應依「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，落實調整作業時間、增加休息頻率及建立新進勞工熱適應機制；勞工也可利用高氣溫作業防護資訊掌握熱風險，適時補充水分、留意身體狀況。

台南市職安健康處結合民間資源，今天與猛揮營造合辦戶外作業高風險事業單位熱危害預防宣導。圖／台南市勞工局提供

台南市職安健康處結合民間資源，今天與猛揮營造合辦戶外作業高風險事業單位熱危害預防宣導。圖／台南市勞工局提供