環保團體反對曾文水系水質水量保護區降級解編 質疑主管單位表裡不一

台南環境保護聯盟等環保團體質疑「財團多年覬覦解編曾文水庫水質水量保護區謀取暴利」，政府推動保護區降級為第二類環境敏感區有圖利疑慮，公告明天在立法院開記者會「揭開主管單位漠視環保、表裡不一的虛偽假象」，說明解編嚴重危害生存環境，呼籲全民堅決反對、一同抵制無良政策。

台南環境保護聯盟代表黃安調指出，各方覬覦曾文水庫水質水量保護區解編由來已久。1986年的統一夢世界開發案，當時統一企業以統樂公司名義，擬在層林村坡地開發350公頃高爾夫球場，但當地土壤多為不穩定的泥岩地質，該處又為曾文水庫水質水量保護區，依自來水法第11條規定「禁設高爾夫球場」，設場計謀宣布告吹。

黃安調表示，事後統一企業又重啟爐灶，宣稱將投資數百億元，興建世界級且多功能的休憩園區，規模更甚之前的高爾夫球場，因台灣水資源及台南環盟強力監督，「中午成功擋下政、商赤裸裸勾結的非法開發案」。

黃安調表示，玉峰堰水系發源於烏山，在攔河堰下游與曾文溪匯接，是曾文溪的重要支流。下游菜寮溪更蘊藏無數早坂犀、猛獁象等珍貴化石，與豐富的左鎮文化，和大內、玉井、楠西、南化的大武壠文化相互輝映。

他說，1922年日本人興建現代化重力流引水的山上淨水場，是全台96座重要的民生用水水庫之一，迄今仍肩負南科供水重要任務。玉峰堰除了擁有給水功能，更與曾文溪水系左鎮上下游各區擔負文化與史蹟重要角色。

黃安調指出，近來極端氣候變遷更甚往常，抗旱與水患更劇烈頻繁，如何守護環境，維持自然平衡，應是全民當務之急。水利署一面要建立韌性城市，另方面又將曾文溪水系集水區由第一類環境敏感區，調降為第二類環境敏感區，不禁要問降調解編決策單位，有任何大內、左鎮、玉井、楠西、南化的環境生態與文化評估現勘報告嗎？