南鐵地下化東區中華陸橋明年中拆 橋下2里活動中心搬遷待解

台南市東區文化中心旁的中華路陸橋將因應鐵路地下化，預計明年中旬拆除，在橋下多年的忠孝里和崇明里活動中心面臨遷移，東區區長黃柄元說，台糖長榮酒店非常樂意伸出援手，讓忠孝里活動中心暫駐地下一樓空間，崇明里活動中心則預計棲身巴克禮公園。

市議員王家貞質詢指出，鐵路地下化後中華東路陸橋拆除計畫曾增列但書，若橋下忠孝里、崇明里活動中心無法完成安置，恐影響陸橋拆除時程。她表示，兩處活動中心長年設於橋下，市府多年來始終未能提出具體改善方案，如今拆橋在即，安置地點仍未確定，質疑市府「願景很多、實踐很慢」。

東區區公所表示，中華東路陸橋預計於明年中旬拆除。忠孝里活動中心期間將尋求文化中心、天元宮書法教室及長榮酒店B1空間等作為臨時使用場所。

至於崇明里活動中心，區公所表示，目前規畫利用公112公園用地興建多功能設施，但相關計畫仍待內政部審議，時程尚無法掌握；若陸橋明年拆除，將暫時使用巴克禮公園教育中心，並視活動需求協調文化中心、長榮酒店等場地支援。

王家貞表示，目前兩處活動中心都只是提出暫時方案，並未有明確安置地點，市府不應讓活動中心搬遷問題成為路橋拆除及都市縫合工程的阻礙。

台南鐵路地下化預計於今年底前通車，除了將台南車站改建為地下車站外，並新增林森站及南台南站2座地下通勤車站。地下化路線全長8.23公里，北起永康站南端的中華陸橋（永康橋），南至生產路以南，沿途將消除9處平交道、8處地下道(5處車行地下道、3處人行地下道)、2處鐵路橋涵及4處陸橋(3處車行、1處人行)，共23處橫交立體設施。

預計消除的主要陸橋、中華陸橋（東區中華東路一帶）、東門陸橋（東門路一帶）、小東陸橋（小東路一帶）

、長榮人行陸橋（長榮路一帶，人行）；預計消除的主要地下道長榮地下道（長榮路）、開元地下道（開元路）、東門地下道（東門路）、大同地下道（大同路）；開元陸橋已於2023年完成拆除。中華陸橋（永康），預定於地下化整體工程完成後拆除，屬最後階段工程之一。長榮路臨時鋼便橋預計從年底拆除工期約300餘天。