快訊

台股史上第3檔「萬元股」誕生！股后川湖觸及10,100元 一張破千萬

穆吉塔巴神隱5個月…傳伊朗總統28度請辭換車內密會 見完竟問幕僚：是本人？

搭鴻海順風車…律師狠詐慈濟10億買疫苗佣金 郭台銘具狀：沒透過仲介

聽新聞
0:00 / 0:00

南鐵地下化東區中華陸橋明年中拆 橋下2里活動中心搬遷待解

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區中華東路陸橋在鐵路地下化後將逝除。聯合報系資料照
台南市東區中華東路陸橋在鐵路地下化後將逝除。聯合報系資料照

台南東區文化中心旁的中華路陸橋將因應鐵路地下化，預計明年中旬拆除，在橋下多年的忠孝里和崇明里活動中心面臨遷移，東區區長黃柄元說，台糖長榮酒店非常樂意伸出援手，讓忠孝里活動中心暫駐地下一樓空間，崇明里活動中心則預計棲身巴克禮公園。

市議員王家貞質詢指出，鐵路地下化後中華東路陸橋拆除計畫曾增列但書，若橋下忠孝里、崇明里活動中心無法完成安置，恐影響陸橋拆除時程。她表示，兩處活動中心長年設於橋下，市府多年來始終未能提出具體改善方案，如今拆橋在即，安置地點仍未確定，質疑市府「願景很多、實踐很慢」。

東區區公所表示，中華東路陸橋預計於明年中旬拆除。忠孝里活動中心期間將尋求文化中心、天元宮書法教室及長榮酒店B1空間等作為臨時使用場所。

至於崇明里活動中心，區公所表示，目前規畫利用公112公園用地興建多功能設施，但相關計畫仍待內政部審議，時程尚無法掌握；若陸橋明年拆除，將暫時使用巴克禮公園教育中心，並視活動需求協調文化中心、長榮酒店等場地支援。

王家貞表示，目前兩處活動中心都只是提出暫時方案，並未有明確安置地點，市府不應讓活動中心搬遷問題成為路橋拆除及都市縫合工程的阻礙。

台南鐵路地下化預計於今年底前通車，除了將台南車站改建為地下車站外，並新增林森站及南台南站2座地下通勤車站。地下化路線全長8.23公里，北起永康站南端的中華陸橋（永康橋），南至生產路以南，沿途將消除9處平交道、8處地下道(5處車行地下道、3處人行地下道)、2處鐵路橋涵及4處陸橋(3處車行、1處人行)，共23處橫交立體設施。

預計消除的主要陸橋、中華陸橋（東區中華東路一帶）、東門陸橋（東門路一帶）、小東陸橋（小東路一帶）

、長榮人行陸橋（長榮路一帶，人行）；預計消除的主要地下道長榮地下道（長榮路）、開元地下道（開元路）、東門地下道（東門路）、大同地下道（大同路）；開元陸橋已於2023年完成拆除。中華陸橋（永康），預定於地下化整體工程完成後拆除，屬最後階段工程之一。長榮路臨時鋼便橋預計從年底拆除工期約300餘天。

台南 東區 王家貞

延伸閱讀

一地高達40棟屋共用使照…屏東啟動永久屋地籍分割 解15年產權難題

全台最大台中水湳轉運中心啟用 盧秀燕：打造「7轉7接」交通任意門

台東關山德高平交道6年未解害農機車頻卡軌 居民盼設號誌與平交道連動

高雄「九如橋」爭議又一樁！住戶私設移動式斜坡 網批：人本交通毀於一旦

相關新聞

嘉義市「熊出沒」！10隻大白熊藏身景點 等遊客來抓熊

嘉義市今年夏天「熊出沒」！在地藝術家莊信棠SMART創作的「大白熊」，再增加10隻不同造型，分布在公園、鐵馬道及歷史場域等景點。市長黃敏惠公開「熊熊抵嘉」地圖，不少民眾已騎YouBike、慢跑展開「抓熊」，串聯成另類城市尋寶路線。

AI進工地防中暑 南市攜手營造業宣導防熱危害 未改善最高罰300萬

因應夏季高溫及極端氣候，台南市勞工局職安健康處今天與猛揮營造公司合作舉辦戶外作業熱危害預防宣導會，展示遮陽降溫設備、休息設施及個人防護用品，並開放觀摩工地導入AI熱危害監測系統，盼透過科技提升高溫作業風險辨識、預警及應變能力。

環保團體反對曾文水系水質水量保護區降級解編 質疑主管單位表裡不一

台南環境保護聯盟等環保團體質疑「財團多年覬覦解編曾文水庫水質水量保護區謀取暴利」，政府推動保護區降級為第二類環境敏感區有圖利疑慮，公告明天在立法院開記者會「揭開主管單位漠視環保、表裡不一的虛偽假象」，說明解編嚴重危害生存環境，呼籲全民堅決反對、一同抵制無良政策。

南鐵地下化東區中華陸橋明年中拆 橋下2里活動中心搬遷待解

台南市東區文化中心旁的中華路陸橋將因應鐵路地下化，預計明年中旬拆除，在橋下多年的忠孝里和崇明里活動中心面臨遷移，東區區長黃柄元說，台糖長榮酒店非常樂意伸出援手，讓忠孝里活動中心暫駐地下一樓空間，崇明里活動中心則預計棲身巴克禮公園。

台南市民卡破110萬張卻沒數位化 議員批6都吊車尾 市府允評估

台南市民卡自推出以來，整合交通、借閱、電子票證及社福等多項功能，截至今年7月底累計發行已達110萬2750張，幾乎占全市人口數的一半以上，但議員不滿台南在六都發展數位治理落後，目前六都僅台南仍以實體市民卡為主，要求市府應盡速規畫數位市民卡；民政局指系統開發要2千多萬元，但允會再評估。

不忍孩子比賽得跑外縣市 嘉義羽球人自掏腰包辦賽補斷層

嘉義縣市近兩年地方羽球賽事減少，不少基層選手想參賽得往外縣市跑。長年投入羽球圈的體育用品業者張宏旗看見基層選手缺少舞台，決定自掏腰包籌辦羽球賽，8月22日將在中埔鄉登場。他說，即使算下來可能得貼錢，仍希望讓孩子在嘉義就有比賽可打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。