農曆7月探訪台南府城奇案 陳守娘傳說散步導覽再現 即起開放報名

每年農曆7月，台南市政府觀旅局推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘－散步導覽」路線，受到遊客好評，今年預計15日至9月5日每周六舉辦，共計4梯次，共120位名額，將由3位專業導覽老師帶領民眾穿梭在府城巷弄，探詢民間傳說的軼聞故事。

觀旅局表示，台南身為全台文化古都，除擁有豐富的古蹟與歷史脈絡，流傳在民間的傳說故事與奇聞軼事，更是城市文化不可或缺的一部分。其中，「陳守娘顯靈傳說」流傳百年，描述陳守娘與廣澤尊王鬥法的故事，背後蘊含一段關於女性堅毅與命運交織的悲情傳奇。

為讓民眾從不同角度認識府城文化，觀旅局每年推出限定版散步導覽，結合歷史古蹟、地方信仰與民間傳說，帶領遊客深入探索城市角落，導覽結束後也邀請遊客順遊孔廟商圈，品嘗虱目魚丸、肉燥飯、黑輪等經典小吃，或走訪文創選物店與特色小店，體驗府城獨特的生活風貌。

觀旅局說，「陳守娘」散步導覽已成為農曆7月期間深受歡迎的特色活動，今年由蔡義明開場介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事，接續由曹益誠、黃文鍠帶隊，從辜婦媽廟出發，依序走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東嶽殿，以及永華宮廣澤尊王、德化堂，最後抵達孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共規畫7處導覽景點。

觀旅局表示，活動自15日起至9月5日每周六下午3點45分至晚上6點，即日起開放免費線上報名，同時也準備府城隍廟精美書籤及永華宮廣澤尊王加持平安符作為參加禮，邀請民眾跟隨導覽腳步，聽見府城百年故事，探索台南最神秘的人文傳說。

台南市觀旅局每年適逢農曆七月推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘-散步導覽」路線，帶領民眾走訪府城巷弄，探索清末府城奇案與百年民間傳說。圖／南市觀旅局提供

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