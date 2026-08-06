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台南市民卡破110萬張卻沒數位化 議員批6都吊車尾 市府允評估

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民卡發卡已逾110萬張。記者吳淑玲／攝影=
台南市民卡發卡已逾110萬張。記者吳淑玲／攝影=

台南市民卡自推出以來，整合交通、借閱、電子票證及社福等多項功能，截至今年7月底累計發行已達110萬2750張，幾乎占全市人口數的一半以上，但議員不滿台南在六都發展數位治理落後，目前六都僅台南仍以實體市民卡為主，要求市府應盡速規畫數位市民卡；民政局指系統開發要2千多萬元，但允會再評估。

民政局長李芳林上午在議會業務報告指出，截至今年7月31日，台南市民卡累計發行110萬2750張，卡別包括一般卡，包含兒童優待卡、青少年優待卡；社福卡有敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡，以及台南市認同卡。

市民卡採記名式電子智慧票卡，給合借書證及進入台南市古蹟場館證件，也可以繳納規費、搭乘大台南公車、租借YouBike、電子錢包支付，以及停車費、部分規費繳納及古蹟、場館優惠等用途，「交通、閱讀、支付、公共服務一次搞定。」

議員林燕祝質詢指出，AI時代來臨，數位治理已成為各縣市提升行政效率與便民服務的重要方向，數位市民卡APP內，整合交通、繳費及市政服務，民眾只要一支手機，就可完成多項公共服務，但台南至今仍以實體市民卡為主，台南「數位治理」發展是六都倒數。

林燕祝說，其他五都包括高雄市民卡都已數位化，唯獨台南市還是使用實體卡，「有多少人會同時帶這麼多張卡？」認為目前老人卡、敬老卡、愛心卡、福利卡等各自獨立，沒有真正整合，不僅不便民，也增加民眾負擔。

林燕祝要求市府提出各類卡片每年的實際使用率統計，並認為台南應朝「一卡整合」方向推動，將各項福利、文化及公共服務功能整合到同一平台，而非讓民眾攜帶多張卡片，台南在數位整合上已落後其他五都。

民政局長李芳林表示，市府也也評估過朝數位整合方向努力，但涉及各項功能整合、成本及系統建置要2千多萬元等因素，允進一步評估各方案的費用、功能及效益，朝整合及數位化便民。

台南市議會上午民政局業務報告，市議員林燕祝（右）批台南在六都發展數位治理落後，逾110萬台南市民卡未數位化。記者吳淑玲／翻攝
台南市議會上午民政局業務報告，市議員林燕祝（右）批台南在六都發展數位治理落後，逾110萬台南市民卡未數位化。記者吳淑玲／翻攝

議員 台南 數位

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