嘉義市「熊出沒」！10隻大白熊藏身景點 等遊客來抓熊

嘉義市今年夏天「熊出沒」！在地藝術家莊信棠SMART創作的「大白熊」，再增加10隻不同造型，分布在公園、鐵馬道及歷史場域等景點。市長黃敏惠公開「熊熊抵嘉」地圖，不少民眾已騎YouBike、慢跑展開「抓熊」，串聯成另類城市尋寶路線。

市長黃敏惠表示，城市行銷需要找到讓旅客願意走進城市、主動探索的理由，大白熊具有親和力，也是嘉義在地藝術創作。疫情期間，市府曾為大白熊戴上口罩提醒防疫，引發網友關注，今年再增加10隻不同造型，並依各場域特色設計，希望帶領遊客探索景點及巷弄。

觀光新聞處長鄭雅文說，新造型大白熊今年初陸續亮相，還沒正式宣傳，就有粉絲在社群打卡回報「熊出沒」。其中民生公園「荷葉大白熊」，大小白熊頭頂荷葉依偎在一起；森林之歌則設置身高超過2公尺的「邱比特大白熊」，因當地每年舉辦集團婚禮，以愛神造型呼應場域特色。

嘉油鐵馬道一口氣出現3隻，新民路站有戴遮陽帽、牽著YouBike的「單車熊」，南京路站則有與貓咪趴睡的「慵懶熊」，沿線稻田間還可找到喝咖啡的「下午茶大白熊」，讓民眾可沿著鐵馬道騎單車「集熊」。

具有「畫都」歷史的嘉義公園，則安排手持調色盤及畫筆的「畫家熊」，呼應藝術家陳澄波等前輩留下的藝術脈絡；舊監獄宿舍群則有「復古三輪車熊」，三輪車特別設計成可讓遊客乘坐，搭配宿舍群紅磚建築，營造懷舊場景。

市府表示，大白熊陸續亮相後，已有慢跑族、攝影愛好者自行規畫「抓熊」路線，在社群分享騎YouBike或跑步蒐集大白熊的照片。鄭雅文說，蒐集大白熊只是旅程起點，希望藉由不同造型大白熊串聯歷史古蹟、文創場域、鐵馬道及自然景觀，讓遊客以不同方式認識嘉義市。

嘉義市政府公開「熊熊抵嘉」地圖，吸引民眾「抓熊」，串聯成另類城市尋寶路線。圖／嘉義市政府提供

嘉油鐵馬道出現3隻熊，當中有戴遮陽帽、牽著YouBike的「單車熊」。圖／嘉義市政府提供

舊監獄宿舍群「復古三輪車熊」，設計成可讓遊客乘坐，搭配宿舍群紅磚建築，營造懷舊場景。圖／嘉義市政府提供