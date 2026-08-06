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不忍孩子比賽得跑外縣市 嘉義羽球人自掏腰包辦賽補斷層

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
長年投入嘉義羽球圈的張宏旗，經營體育用品相關工作，這次自掏腰包籌辦地方羽球賽。圖／張宏旗提供
長年投入嘉義羽球圈的張宏旗，經營體育用品相關工作，這次自掏腰包籌辦地方羽球賽。圖／張宏旗提供

嘉義縣市近兩年地方羽球賽事減少，不少基層選手想參賽得往外縣市跑。長年投入羽球圈的體育用品業者張宏旗看見基層選手缺少舞台，決定自掏腰包籌辦羽球賽，8月22日將在中埔鄉登場。他說，即使算下來可能得貼錢，仍希望讓孩子在嘉義就有比賽可打。

在嘉義羽球圈多年的張宏旗表示，近兩年嘉義縣市地方羽球賽事不多，許多青少年選手及羽球愛好者平時持續練球，卻缺乏實戰切磋機會，若想參加比賽，往往必須前往外縣市，對選手及陪同家長都是額外負擔。

眼看地方賽事出現斷層，張宏旗與球友討論後，決定由自己任職經理的嘉友體育籌辦「2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽」，從場地租借、籌備經費、賽事規畫、工作人員招募到行政協調，都得自行處理。

「隨手掐指算一下收支，絕對是赤字，」張宏旗說，這次沒有官方補助，單靠民間力量籌辦並不容易，除了投入大量時間，也已做好自己貼錢的準備。不過6月開放報名後，很快就有各地選手及家長響應，也讓他感受到地方確實存在比賽需求。

這場比賽也獲得地方企業、球友及熱心人士響應，包括球館、教育基金會及相關業者協助賽事籌備。喜愛羽球的伊米咖啡負責人江宛珍也加入贊助行列，預計比賽當天提供茶飲、咖啡給工作人員及裁判。

「2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽」將於8月22日在嘉義縣中埔鄉嘉得羽球館舉行。張宏旗希望透過這次比賽重新凝聚地方羽球人口，如果賽事能延續，未來讓嘉義基層選手不必總是舟車勞頓到外地，也能在家鄉找到切磋球技的舞台。

嘉義羽球人口不少，但地方賽事減少，基層選手及愛好者想參賽常得前往外縣市，民間因此籌辦比賽，希望增加在地切磋機會。圖／張宏旗提供
嘉義羽球人口不少，但地方賽事減少，基層選手及愛好者想參賽常得前往外縣市，民間因此籌辦比賽，希望增加在地切磋機會。圖／張宏旗提供

嘉義縣市近兩年地方羽球賽事減少，民間自發籌辦羽球賽，8月22日將在中埔鄉嘉得羽球館登場。圖／張宏旗提供
嘉義縣市近兩年地方羽球賽事減少，民間自發籌辦羽球賽，8月22日將在中埔鄉嘉得羽球館登場。圖／張宏旗提供

嘉義 羽球 中埔

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