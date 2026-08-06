雲林百年米廠把華人杏仁奶帶向世界！杏仁咖啡新品更芬芳

雲林縣北港鎮一家百年碾米廠轉型將古老的碾米文化基底，以健康為出發點跨國合作，結合德國精密研磨工藝及國際無菌標準填裝技術，將高營養價值的「杏核仁」成功開發出具傳統風味的杏仁奶、杏仁醬，布局全球將把華人傳統健康飲品推向世界，更提供給高血糖族及乳糖不耐症的人更優質的飲品選擇。

雲林健康地圖店家的北港「手厚商號」今天首度以這款新開發的杏仁奶、醬，「中材西用」融合咖啡、麵包、烤布蕾調製各種不同風味的西點，在發表會顛覆饕客味蕾，展現新產品的多元性。

北港讀書會前會長鄒秀美家中經營百年老米廠，對米穀文化涉獵頗深；女兒留家珍台大畢業後赴德法深造並在德國成家，長年旅居異國的她，總想起小時候父親碾完米，騎摩托車載她到上街喝一碗熱騰騰香噴噴的古早杏仁茶，以及母親每天研磨的早餐漿品，那股難以忘懷的甜蜜滋味，促動她決心從北港出發，讓華人「杏核仁」走向世界的意念。

身為雲林百年糧食世家一分子，四代長輩以米糧養活一方人，留嘉珍本著同樣的使命，一心想把媽媽廚房外的石磨機，所磨出全家營養的早餐，與更多人分享，3年前從杏仁的研究開始一步步實現夢想，她說，老外一直認為杏仁就是美國堅果杏仁，其實與東方常用的「杏核仁」不同（Apricot Kernel ≠ Almond）。

她說，杏核仁扁心型，味甘平散發淡雅香氣，東亞居多，可用於中藥、食品、烘焙原料，尤其含豐富不飽和脂肪酸、胺基酸、蛋白質，具微甜但碳水化合物含量低，很適合高血糖族和乳糖不耐症的人食用，通常營養價值高的東西都不是很好吃，尤其不含添加物，口感重點全在於研磨技術，為磨出粗細恰如其分的漿，導入德國精密研磨工藝，不斷試驗改良，終於把兒時那碗香美的杏仁奶做出來且營養更加分。

她回國說服母親攜手成立「優源好食」公司，並把老碾米廠改建成核心的研磨廠，透過與全球無菌包裝領導品牌利樂（Tetra Pak）合作，布局台灣、新加坡與歐洲市場。

營養系出身的「手厚商號」蘇峯毅分析杏仁奶調製成咖啡拿鐵，交織成不同於牛奶或燕麥風味的特色拿鐵，澱粉低怕胖的人喝了更安心。

雲林副縣長謝淑亞、議員蔡岳儒、醫師曾志龍、資深護理長吳雅雯等人出席見證代言，他們說，鄒秀美、留嘉珍母女以「千錘百鍊」的試驗精神，透過現代科技將原味嗆鼻的杏核仁轉化為溫潤細緻並散發自然清香的優質奶品，這項突破不僅讓源於華人飲食文化的「杏核仁」，重新走入現代生活，成為全球植物奶市場的新選擇，更為傳統農業開創轉型典範。

留秀珍分享研發傳統杏仁奶的歷程和心境，強調從故鄉北港出發，將讓華人「杏核仁」走向世界。記者蔡維斌／攝影

北港健康地圖店家的「手厚商號」蘇峯毅（右一）說明以杏仁奶調製的杏仁咖啡和西點風味與特色。記者蔡維斌／攝影

留秀珍分享研發傳統杏仁奶的歷程和心境，強調從故鄉北港出發，將讓華人「杏核仁」走向世界。記者蔡維斌／攝影

北港一家老碾米廠母女鄒秀美（左）、留嘉珍（右）攜手轉型，跨國合作，以華人傳統的「杏核仁」開發營養又好喝的杏仁奶、杏仁醤，將行銷世界。記者蔡維斌／攝影

北港一家老碾米廠轉型，跨國合作以華人傳統的「杏核仁」開發營養又好喝的杏仁奶、杏仁醤，行銷世界。記者蔡維斌／攝影