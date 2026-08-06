永康安南下水道 低於全台南平均

台南市審計處查核南市雨水下水道建設與維護情形，發現永康、安南等人口密集的行政區，下水道實施率仍低於全市平均，且部分都市計畫區排水系統多年未檢討、老舊箱涵、管線管理等問題待改善；對此，市府表示，會持續排除障礙推動工程。

南市水利局解釋，下水道實施率主要受地下管線密集、道路尚未開闢等因素影響，不過市長黃偉哲上任後爭取中央前瞻計畫補助約五十一億元、也編列專案經費加速提升排水與防洪能力，已建設雨水下水道幹線二六點七公里及十五座抽水站，並完成新營區等十九個行政區雨水下水道規畫、通盤檢討或局部檢討。

南市審計處指出，市府五年編列四七點六七億元辦理雨水下水道建設、維護及清淤，截至去年底，全市雨水下水道規畫長度九三九公里、已建設七三九點八七公里，整體實施率百分之七八點七九，但永康、安南、安平、歸仁、善化等人口密集區，下水道實施率仍低於全市平均。

審計處也指出，柳營等十四處都市計畫區雨水下水道系統多年未辦理檢討，近五年最大時雨量更已超過原規畫設計標準，部分雨水下水道老舊箱涵結構劣化，以及下水道內橫越管線、連接管管理機制仍有精進空間。

水利局指出，水利局與各區公所每年辦理開孔檢查，部分箱涵因使用年限長及感潮區鹽害侵蝕造成結構受損，過去四年編列二點六億元推動老舊箱涵修繕改建執行計畫，已完成八三二處列管破損改善，今年起持續辦理永華行政區及仁德區修繕工程。

水利局也指出，持續改善下水道內橫越管線及連接管問題，列為第一級工安危害的一○五處石油天然氣管線已全數完成改善，其餘可能影響排水功能的橫越管線，預計於今年至二○二八年間分批拆遷。