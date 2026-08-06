全台最多 台南抽水機高齡化 爭取汰換

台南為全國潛勢易淹水面積最大的城市，全市布建大型移動式抽水機全台第一，但十年以上機齡占三成、逐漸「高齡化」，今年預計投入九千萬元汰舊，昨有議員質疑，市府財政級次已降第五級，「被當窮鬼」還須負擔一半經費；市府表示持續向中央爭取提高補助比率。

南市水利局表示，新抽水機採用工業級引擎，以十二吋機組為主，抽水能力約每秒零點三立方公尺，可連續運轉廿四小時以上，具備高效能、高機動性，會優先汰換易淹水地區的舊機組，機組規格逐步統一，有利於後續調度、操作及維修，但考量各地防汛需求不同，仍會依區域特性配置大、中、小型不同規格機組。

水利局昨於議會業務報告，全市目前備有八吋以上的大型移動式抽水機組五一一部，透過勞務採購委託廠商代操作，部分移動式抽水機的機齡超過十五年，造成抽水效能及穩定性不佳，去年爭取中央補助六十部移動式抽水機陸續到位，今年再爭取六十部，中央也已核定，正辦理相關採購程序。

水利局也表示，台南地勢較為平坦，部分區域排水坡度不足，豪雨期間雨水不易迅速排出，因此除固定式抽水站外，仍需要大量移動式抽水機進行機動抽排，這也是台南移動式抽水機數量居全國之冠的重要原因，將以「維持總量、汰舊換新、優化調度」為主要方向。

市議員穎艾達利認為，南市財政分級今年已從第三級降至第五級，顯示中央認定台南財政相對困難，但九千萬元移動式抽水機採購案要求中央、地方各負擔一半，市府仍須負擔約四千五百萬元，然而一般建設補助由中央負擔九成、地方負擔一成，標準不同，既然台南財政被降等，中央更應提高補助比率，水利局應向中央積極爭取。

水利局說明，移動式抽水機屬於防災物資等「非工程措施」，補助比率與一般工程建設不同，去年中央補助比率約四成，今年因應相關防災政策調整，補助比率提高至五成，仍會持續向中央爭取提高補助比率，以減輕地方財政負擔。