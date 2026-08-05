郭信良再因政治獻金被偵辦起訴 國民黨議員：有「趕盡殺絕」的感受

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良被控侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項1072萬元，用以清償私人債務，台南地檢署今偵結起訴，並建請法官對郭從重量處適當之刑。

國民黨台南市議員蔡育輝代打抱不平，他表示，前議長郭信良過去曾是賴清德總統及民主進步黨的同黨同志，但在角逐議長寶座失利後，屢遭檢調機關搜索、約談，如今又因政治獻金及相關款項遭起訴。

他質疑，當政治人物與主流勢力分道揚鑣或產生利益衝突後，是否就會面臨檢調機關強力偵辦，甚至讓人有「趕盡殺絕」的感受。

蔡育輝指出，郭信良此次遭台南檢調大動作搜索、偵辦，並成為繼柯文哲之後，又一名因政治獻金相關案件遭刑事偵辦的政治人物。

蔡育輝表示，政治獻金是從事政治活動不可或缺的一環，一般民主國家的政黨、政治團體或擬參選人，都會接受外界資金捐助，用於競選或其他政治活動，因此政治獻金本身並非違法。

他指出，依政治獻金法第30條規定，各項違規態樣可處6萬元以上、120萬元以下罰鍰，並得限期命其申報、存入專戶、繳交或補正；屆期不申報、存入專戶、繳交或補正者，還可按次處罰。若政治獻金有申報不實情形，既然政治獻金法已有補正及行政罰鍰等處理手段，就應依違規情節處理。

蔡育輝認為，如果政治獻金只是申報不實或行政管理上的違規，卻輕易動用搜索、羈押等最嚴厲的刑事調查手段，難免讓人懷疑是否有政治力介入、藉司法手段打擊政敵的情形，也可能涉及憲法比例原則的問題。

蔡育輝表示，郭信良與柯文哲所涉「公益侵占」罪，刑度為1年以上、7年以下有期徒刑，如經法院判刑確定，依法無法易科罰金，可能必須入監服刑。因此，相關案件的偵辦手段及司法程序，更應受到社會檢驗。

他指出，目前已進入年底九合一選舉活動逐步展開的階段，如果頻頻出現檢調動作介入地方政治的情況，除了可能在議會造成寒蟬效應，也可能對地方自治造成不良影響。