13名青年製短影音宣傳嘉縣鹿草 點閱率破50萬

嘉縣鹿草鄉公所115年「鹿草探險隊！開麥拉！」品牌行銷計畫，邀13名青年創作者深度走訪鹿草，將地方人文、特色產業及生活風景，化做26支短影音，在社群平台逾50萬人次點閱。

鹿草鄉公所今天在冷研碳索館舉辦成果發表會，從26支短影音作品選出「超級團體獎、最佳流量獎、最佳剪輯獎、最佳腳本獎、最佳創意獎」得獎者，頒出新台幣15萬元獎金。

鹿草鄉長嚴珮瑜告訴中央社記者，13名青年創作者共完成26支短影音作品，並發布於Facebook、Threads、Instagram及YouTube等社群平台。截至成果發表會前，累積觀看突破51萬人次，成功讓鹿草的地方故事持續在社群平台擴散。

嚴珮瑜說，此次創作者的足跡遍及在地眾多特色店家、在地美食與文化場域。在美食與在地風味方面，走訪了阿香當歸鴨肉、幕後咖啡、鹿草鴨肉羹、橋頭陽春麵、木瓜牛奶、顏記一口肉圓、小玉家、和樂食堂。

另外，也記錄了在地產業與工藝技術，涵蓋精耕、順發禮餅舖、嘉義縣健康生活館、益成福壽麵、川旺牧場、研帥蘭園、和興火龍果園、日香堂製香廠與專心僧服；文化場域則包含了圓山宮、聖德宮與重寮城隍廟。

嚴珮瑜強調，希望透過青年創作者的視角，記錄鹿草最真實的地方故事，透過與店家及職人的互動交流，將每一段地方故事轉化為充滿溫度的影像作品，充分展現鹿草深厚的人文底蘊與多元產業特色，吸引更多民眾透過青年視角認識鹿草、走進鹿草。