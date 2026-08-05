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幸運之神眷顧 南市偏遠加油站中200萬元統一發票獎金
幸運之神眷顧；台南市柳營區果毅加油站幸運開出統一發票特獎，幸運得主僅花費1000元加油索取紙本統一發票就獲抱得200萬元大獎，由於當地客源大都在地居多，研判幸運兒可能就是本地人。
財政部南區國稅局新營分局今前往貼紅榜，開出統一發票特獎200萬元獎金在地方迅速傳出，也更好奇到底是那位幸運兒？
據查，今年5-6月期統一發票已於上月25日開獎，柳營區果毅加油站開出統一發票特獎200萬元獎金，當事人僅花1000元加油，並索取紙本統一發票，就獲幸運之神眷顧。
新營分局提醒民眾，5-6月期統一發票領獎期間自本月6日起至11月5日止，尚未核對的民眾，請把握兌獎期限，趕快翻找錢包、車內發票。同時也鼓勵大家平時消費多多使用載具存發票，除可對統一發票開出一般獎項外，還可對「雲端發票專屬獎」，包含100萬元獎、2000元獎、800元獎以及500元獎等獎項，中獎機會更多。
且使用載具儲存發票，不僅環保、更可免擔心遺失或忘記對獎，只要完成領獎帳戶設定，獎金就能自動匯入帳戶，不僅可節省印花稅，也免去親自兌領不便。
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