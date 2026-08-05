嘉市嘉北國小地下停車場啟用 218席智慧停車位

嘉義市嘉北國小地下停車場今天啟用，提供218席智慧停車位；停車場結合雨水回收及滯洪設施，並導入車牌辨識、車位偵測、智慧尋車等系統，提供更便利的停車服務。

嘉義市交通處今天辦理嘉北國小地下停車場興建工程竣工啟用典禮，嘉義市長黃敏惠率市府團隊，與雲嘉南養護工程分局長黃威龍等人出席，共同見證兼具停車、通學安全與智慧永續地下停車場正式啟用。

黃敏惠表示，嘉北國小地下停車場設計從孩子與家長的需求出發，將原有「得來速」接送車道移至地下，家長可直接進入地下接送區，減少上下學尖峰期間校門口臨停、人車交織及對周邊交通的影響。

此外，停車場地下空間透過挑空及天井引進自然採光與通風，結合雨水回收及滯洪設施，並導入車牌辨識、車位偵測、智慧尋車等系統，提供更便利的停車服務。

黃敏惠說，此次工程同步將地面空間重新整合，提高校園操場高度，讓校園操場不再有落差，佈建無障礙設施與綠化環境，讓停車場自然融入校園及周邊社區，真正做到「地下改善停車、地面提升環境」。

嘉義市交通處說明，嘉北國小地下停車場工程總經費約新台幣3.77億元，其中中央補助約1.53億元、地方配合款約2.24億元，自111年6月開工，興建地下2層停車空間，共提供218席汽車停車位。