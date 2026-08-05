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西螺告別「蔬果漂漂河」有望 生廚餘處理廠今啟用每日量能15噸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用。記者陳雅玲／攝影
中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮是國內重要蔬菜產地，但每逢菜價低迷，蔬菜廢棄物遭任意棄置排水溝，形成「蔬果漂漂河」，長年飽受地方詬病。中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用，從源頭減少廚餘及農業廢棄物亂倒問題。

西螺鎮生廚餘處理廠今天舉行啟用典禮，由鎮長廖秋萍主持，多位地方民代共同見證。廖秋萍表示，處理廠建置完善脫水及處理設備，可有效降低廚餘腐敗、異味及病媒孳生，處理後再送往南亞堆肥場循環利用，減少垃圾焚化及掩埋量，落實資源循環與環境永續。

西螺鎮清潔隊長廖鎮淦表示，過去菜價不佳時，常有民眾將蔬菜殘渣直接傾倒排水溝，不僅影響環境，也增加清理負擔。新設施可將生廚餘含水率降至70%以下，每天最高可處理15噸，初期將以家戶及機關、學校生廚餘為主，後續若仍有餘裕，將規畫開放農場、合作社付費處理。

雲林縣環保局資源循環科長廖崇圜表示，未來若開放收受事業生廚餘，將綜合評估收運、人力、脫水操作及最終處置等成本，再與西螺鎮公所研議合理收費標準。

廖崇圜指出，雲林縣目前已有虎尾熟廚餘處理廠、二崙生廚餘處理廠，今天啟用的西螺廠，是縣內第3座大型廚餘處理據點。

他表示，西螺鎮目前每天約產生生廚餘1.5噸、熟廚餘1.5噸，與每日15噸處理量相比仍有相當餘裕，未來可依縣府調度支援其他鄉鎮。現階段二崙已協助周邊6個鄉鎮處理廚餘，虎尾也因設有垃圾轉運站，長期支援其他鄉鎮廚餘處理。

廖崇圜說，全縣每天送往南亞堆肥場處理的生、熟廚餘，目前最高約55至60噸，目前整體處理量能仍可因應需求，其他鄉鎮暫無新設廚餘處理廠規畫，未來將視實際需求，再向中央爭取補助。

中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用。記者陳雅玲／攝影
中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用。記者陳雅玲／攝影

中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用。記者陳雅玲／攝影
中央與雲林縣政府補助逾1300萬元興建西螺鎮生廚餘處理廠，今天啟用，每天最高可處理15噸生廚餘，初期優先處理家戶及學校生廚餘，未來若量能充足，也將評估開放農場、合作社付費使用。記者陳雅玲／攝影

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