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明華園大戲《貓神》8/9嘉義文化公園登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

備受期待的明華園戲劇總團旗艦大戲《貓神》，將於8月9日（星期日）晚間7時在嘉義市文化公園隆重登場，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，以磅礡舞台、精湛演技及經典劇情，再次為嘉義市帶來一場精彩絕倫的歌仔戲藝術盛宴，邀請市民朋友把握機會，共同感受臺灣傳統戲曲歷久彌新的魅力。

嘉義市長黃敏惠表示，一座有魅力的城市，不僅要有完善的建設，更要有豐厚的文化底蘊。嘉義市持續以文化治理為核心，透過優質藝文展演、公共空間活化及多元藝術活動，形塑具有美學品味與人文溫度的城市風貌。

嘉義市政府文化局長謝育哲表示，明華園戲劇總團多年來持續以創新精神詮釋傳統戲曲，讓歌仔戲跨越年齡與世代，不僅是臺灣重要的文化資產，更是最能展現文化生命力的表演藝術。嘉義市持續推動文化平權，希望透過免費戶外演出，讓藝術走出劇場、走進常民生活，在輕鬆自在的環境中親近藝術、感受傳統文化之美，讓文化成為城市日常的一部分。

《貓神》為明華園戲劇總團最受觀眾喜愛的經典作品之一，故事背景設定於大宋與契丹對峙的北疆重鎮「真定府」。在烽火連天、局勢詭譎的年代，各方勢力暗潮洶湧、人心難測。劇中主角言驕論身為真定府最高掌權者，白天以府宗身分治理城邦、維護秩序，夜晚則化身神秘的「貓神」，於黑暗中懲治奸惡、伸張正義，在忠誠、信念與人性之間展開一場扣人心弦的正邪對決。

全劇融合歷史背景、武俠元素與奇幻色彩，透過華麗舞台設計、精緻服裝造型及震撼燈光效果，打造極具視覺張力的戲曲世界。搭配明華園戲劇總團深厚的表演實力，將角色鮮明刻畫，呈現傳統戲曲兼具藝術深度與娛樂性的精彩魅力。

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嘉義 明華園 歌仔戲

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