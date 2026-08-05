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最堅強ㄟ節烈女魂「陳守娘」散步導覽報名開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南今年農曆7月再次推出「最堅強ㄟ節烈女魂『陳守娘』散步導覽」，預定8月15日至9月5日每週六下午3時45分至6時辦理，共計4梯次，120位名額。由三位專業導覽老師帶領民眾走入府城街巷，一同探尋民間傳說的軼聞故事。

臺南市長黃偉哲表示，臺南作為全臺文化古都，除了深厚的歷史文化底蘊與宗教信仰特色外，流傳於民間的傳說與奇聞軼事同樣是城市文化的重要組成。清末府城三大奇案之一「陳守娘顯靈傳說」，描述陳守娘與廣澤尊王大戰，背後同時蘊含了一段淒美動人的故事。觀光旅遊局特別推出「最堅強ㄟ節烈女魂『陳守娘』散步導覽」，希望藉由歷史古蹟、民間傳說與宗教信仰交織的文化脈絡，以更豐富的視角深入認識臺南，感受這座城市深厚的人文底蘊與獨特魅力。此外，在聆聽精彩故事之餘，臺南豐富、平價又美味的小吃更是不容錯過，歡迎遊客導覽結束後順遊孔廟商圈，品嘗虱目魚丸、肉燥飯、黑輪等經典美食小吃，或是探訪充滿特色的文創選物與手作小店，感受臺南獨特的城市風情。

觀光旅遊局林國華局長表示，於每年農曆7月限定推出的「最堅強ㄟ節烈女魂『陳守娘』散步導覽」深獲民眾好評。活動由蔡義明老師開場介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事，接著由曹益誠老師、黃文鍠老師帶領遊客從辜婦媽廟出發，走訪東市場（臺灣府署經歷廳）、府城隍廟、東嶽殿，以及相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共規劃7處導覽景點，讓遊客循著歷史足跡，共同探索陳守娘的故事與民間傳說。

今年以「最堅強ㄟ節烈女魂『陳守娘』」為主題推出散步導覽路線，自8月15日至9月5日每週六下午3時45分至6時辦理，共4梯次，自即日起免費線上報名。觀光旅遊局特別準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，歡迎民眾踴躍報名，一起聽故事、遊臺南！ 

聚傳媒

堅強 臺南 照片

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