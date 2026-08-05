雲林縣西螺鎮生廚餘處理廠啟用 日處理15公噸

雲林縣西螺鎮一天產生、熟廚餘約3公噸，為落實廚餘資源循環再利用政策，設置生廚餘處理廠，今天啟用，每日最高可處理15公噸，減少垃圾焚化及掩埋量，實踐資源循環與環境永續理念。

西螺鎮公所今天舉辦生廚餘處理廠啟用典禮，西螺鎮長廖秋萍、多名民意代表和里長前往見證，並聽取解說。

廖秋萍說，生廚餘處理廠總經費約新台幣1362萬元，由中央、地方共同籌措經費辦理，可有效處理家戶、學校所收集的生廚餘，透過專業處理流程降低廚餘腐敗、異味及病媒孳生問題，並將生廚餘妥善處理後作為再利用資源，不僅提升處理效率，更可減少垃圾焚化及掩埋量，實踐資源循環與環境永續理念。

雲林縣環保局指出，此系統每日最高處理量為15公噸，含水率可降低到70%以下，大幅減少廚餘量，同時減輕後端清運和處理負擔。

西螺鎮生廚餘處理廠啟用後，公所除提升生廚餘處理效能外，也將結合社區及學校辦理環境教育與資源循環宣導，深化民眾環保意識，落實循環經濟理念。