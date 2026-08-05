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台南攜手智慧機器人、無人機企業 赴波蘭拓展國際合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府帶領允力發、瑞鑑航太等企業組成參訪交流團出訪波蘭，展現台南在精密製造與。圖／台南市經發局提供
台南市府帶領允力發、瑞鑑航太等企業組成參訪交流團出訪波蘭，展現台南在精密製造與。圖／台南市經發局提供

為協助在地企業掌握歐洲產業趨勢、拓展國際市場，台南市政府率領在地企業組成產業交流團前往波蘭，聚焦智慧機器人、無人載具、精密製造及關鍵零組件等領域，拜訪當地科技園區、企業及產業聚落，盼透過國際交流協助台南企業鏈結歐洲市場。其中，允力發股份有限公司與瑞鑑航太科技股份有限公司分別展現精密製造及智慧飛行技術實力，尋求技術合作與市場拓展機會。

允力發深耕台南近30年，主要投入雷射切割、精密焊接及客製化結構件製造，近年積極導入數位設計、3D建模、自動化設備及模組化生產。此次赴波蘭交流，發現歐洲企業重視模組化設計、標準化流程及在地組裝能力，而其開發的快速組裝模組化結構系統，可應用於無人機地面設備、機器人載具、AI自動化設備及航太測試平台，未來將朝智慧製造、AI應用及無人機、航太供應鏈布局。

瑞鑑航太則專注電動垂直起降飛行器（eVTOL）、無人機系統整合及自主飛行技術，研發涵蓋飛控系統、複合材料、路徑規劃、自動避障及降落等核心技術，並曾獲台南市地方型SBIR補助。公司指出，此次參訪觀察到波蘭在地面機器人、港口及基礎設施智慧化應用發展成熟，當地對台灣無人機軟硬體整合能力及空中自動化技術具高度興趣，雙方具有互補合作潛力，未來將推動合作備忘錄及技術驗證。

台南市長黃偉哲表示，台南具備精密製造、半導體及智慧科技產業基礎，近年積極推動智慧機器人、無人機及人工智慧等新興產業，市府也透過地方型SBIR、中小企業服務團及數位轉型計畫，協助企業提升研發與國際競爭力。

經發局長張婷媛指出，台南正推動沙崙研發、六甲驗證、柳營量產的「智慧機器人金三角」，串聯研發、測試驗證與製造能量，加速智慧機器人及無人載具產業發展。此次交流不僅協助企業掌握歐洲市場需求，也讓台南技術能量與國際產業鏈接軌。

市府表示，未來將持續透過國際交流、商機媒合及產業輔導，深化與波蘭及中東歐企業、研發機構合作，推動技術驗證、共同開發及市場導入，擴大台南智慧製造、智慧機器人及智慧移動產業在歐洲市場的布局。

瑞鑑航太 (BAMS) 進駐沙崙智慧綠能科學城，展現台南在航太及太空產業的發展潛力。圖／台南市經發局提供
瑞鑑航太 (BAMS) 進駐沙崙智慧綠能科學城，展現台南在航太及太空產業的發展潛力。圖／台南市經發局提供

無人機 台南 機器人

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