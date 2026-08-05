全聯連續7年捐贈嘉縣物資銀行 累計價值逾千萬

全聯慶祥慈善事業基金會連續7年攜手嘉義縣物資銀行送暖嘉義縣弱勢家戶，今天在縣府舉辦捐贈儀式；嘉義縣長翁章梁頒感謝狀時說，7年來全聯物資捐助價值累計已達新台幣1132萬元。

翁章梁致詞說，全聯慶祥慈善事業基金會看見弱勢需要，自109年起連續7年捐贈物資給「嘉義縣物資銀行」，今年更提高捐贈規模，提供高單價特殊營養品、嬰兒紙尿褲、洗衣精及環保衛生紙等物資，補助總金額逾353萬元，希望物資捐贈每年都有全聯。

除捐贈物資外，翁章梁指出全聯慶祥慈善事業基金會今年更補助50萬元，支持嘉義縣辦理「弱勢家庭經濟重建方案」，透過技能培力、就業支持及經濟陪伴等多元服務，協助弱勢家庭提升自立能力，逐步邁向穩定生活。

全聯慶祥慈善事業基金會張宜君執行長表示，與嘉義縣政府、嘉義縣慈善團體聯合協會攜手合作已邁入第7年，期望為更多家庭帶來希望與支持，陪伴他們逐步翻轉人生，勇敢邁向自立之路。

嘉義縣社會局表示，「嘉義縣物資銀行」是由嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理，自101年起服務迄今近15年，受益對象已超過37萬人次。