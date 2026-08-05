快訊

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

南市府攜手允力發、瑞鑑航太 拓展歐洲合作新商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
南市府帶領允力發、瑞鑑航太等企業組成參訪交流團出訪波蘭，展現臺南在精密製造與智慧飛行領域的技術實力，積極拓展海外市場。圖／台南市經發局提供
南市府帶領允力發、瑞鑑航太等企業組成參訪交流團出訪波蘭，展現臺南在精密製造與智慧飛行領域的技術實力，積極拓展海外市場。圖／台南市經發局提供

臺南市政府為協助在地企業掌握歐洲產業趨勢、拓展國際市場，日前籌組涵蓋智慧機器人、無人載具、精密製造及關鍵零組件等領域的產業交流團前往波蘭，實地拜訪科技園區、企業及相關產業聚落，促進臺波產業交流合作。

其中，允力發公司及瑞鑑航太科技公司分別展現臺南在精密製造與智慧飛行領域的技術實力，透過市府搭建的交流平台，與當地企業、研發機構及產業夥伴交流，積極尋求技術合作及拓展市場。

允力發深耕臺南近30年，專精雷射切割、精密焊接及客製化結構件製造，近年積極導入數位設計、3D建模、雷射加工、自動化設備及模組化設計。此次赴波蘭交流，除深入了解歐洲市場需求外，也觀察到當地企業高度重視模組化設計、標準化流程、在地組裝能力及長期合作關係。其快速組裝模組化結構系統可廣泛應用於無人機地面設備、機器人載具、AI自動化設備及航太測試平台，展現傳統製造結合智慧科技的新價值，未來將持續朝智慧製造、AI應用及無人機、航太供應鏈等方向發展。

瑞鑑航太致力於電動垂直起降飛行器、無人機系統整合及自主飛行技術，研發涵蓋飛行控制、空氣動力、複合材料、路徑規劃、自動避障及降落等核心技術，並曾以「多姿態飛行控制系統研發」獲臺南市地方型SBIR補助。

公司亦發展AI智慧航空交通管理系統，整合多元感測、自動化調度及機隊管理，可支援無人機隊管理及區域空域監控。瑞鑑航太表示，此次參訪發現波蘭在地面機器人、港口及基礎設施智慧化應用發展成熟，對臺灣無人機軟硬體實力及空中自動化技術展現高度興趣，雙方技術具有高度互補性，未來將持續推動合作備忘錄及技術合作意向書，並規劃赴波蘭進行技術展示與驗證，積極布局歐洲市場。

臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有完整的精密製造、半導體及智慧科技產業基礎，近年更積極推動智慧機器人、無人機及人工智慧等新興產業發展。市府持續透過地方型SBIR、中小企業服務團及數位轉型等措施，協助企業提升研發能量與市場競爭力。此次帶領具技術特色的企業前往波蘭交流，不僅協助業者掌握歐洲市場需求，也讓臺南企業技術與產品順利接軌國際市場。

經發局長張婷媛指出，臺南正積極推動沙崙研發、六甲驗證及柳營量產的「智慧機器人金三角」，串聯研發、驗證與製造能量，加速智慧機器人及無人載具產業發展。允力發展現傳統製造導入智慧製造與模組化設計的成果，瑞鑑航太則展現臺南在智慧飛行、自主控制及AI應用的研發實力，兩家企業皆充分展現臺南產業持續創新升級及布局國際市場的競爭優勢。

未來，臺南市政府將持續透過國際交流、商機媒合及產業輔導等方式，協助在地企業鏈結波蘭及中東歐市場，深化與當地企業、研發機構及產業聚落合作，推動技術驗證、共同開發及市場導入，逐步擴大臺南智慧製造、智慧機器人及智慧移動產業於歐洲市場的合作布局，持續提升臺南產業國際競爭力。

航太 歐洲 載具

延伸閱讀

凱基證券輔導 東佑達明日登興櫃

安聯亞洲半導體主動式ETF獲准募集 布局AI浪潮下亞洲供應鏈新商機

虎科大AI新秀培訓班開訓 劉建國試駕百萬無人機為新秀啟航

崇舜強化臺灣營運布局 中壢展示中心啟用

相關新聞

嘉北國小地下停車場啟用 首創得來速車道智慧車位紓解商圈停車

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮，市長黃敏惠、議長陳姿妏、公路局雲嘉南區養護工程分局分局長黃威龍及多位議員、里長、嘉北校長師生，以「辦喜事」方式迎接停車場啟用，象徵地方期盼多年重大建設落成。

審計部點名雨水下水道台南永康安南實施率偏低 水利局揭原因

審計部公布「114年度台南市總決算審核報告」，檢視台南市雨水下水道建設與維護情形，指出永康、安南等人口密集區下水道實施率仍低於全市平均，部分都市計畫區排水系統多年未檢討、老舊箱涵及管線管理仍待改善等問題，水利局表示，主要受地下管線密集及道路尚未開闢等因素影響，將持續排除障礙推動工程，近年除爭取中央前瞻計畫補助約51億元，也編列專案經費，加速提升排水與防洪能力。

議員喊比照高雄引韓日天團拚演唱會經濟 南市府：無大型室內場館

台南市新聞處今在市議會業務報告，議員指出，台南每年跨年晚會編列經費逾千萬元，市府既然有體育場、棒球場等大型場館，應比照高雄發展「演唱會經濟」，爭取韓、日及知名團體演唱會進駐，透過人潮帶動住宿、餐飲及觀光消費，而不是各局處花數百萬元、甚至上千萬元辦活動，還要擔心現場沒有人潮；市府表示已累積辦理22場大型演唱會，台南主要是無大型的室內場館。

按摩紓壓、布袋戲暖心接力 柳營奇美另類父親節關懷

父親節近，柳營奇美醫院今舉辦「阿爸，予你歇一下」父親節關懷系列活動。活動結合視障按摩服務、生命教育及健康促進宣導外，亦在安寧病房安排布袋戲演出，透過多元關懷活動傳遞對父親祝福。

台南再添文化新地標 戲巢藝術館開館傳承歌仔戲百年風華

斥資1200萬經費整建的台南市東區的「戲巢藝術館」，今年4月開幕、5月試營運，今由市長黃偉哲、文化部次長李靜慧、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳等人宣布開館，戲巢藝術館由明華園戲劇總團營運，試營運期間吸引不少戲迷參訪，未來也將成為南部推廣傳統戲曲、深化文化教育的重要據點。

公園成機車道？台南安南梅花公園管理挨批 區公所回應了

台南市安南區梅花里梅花公園遭居民質疑管理失當，引發地方民怨，一名居住在梅花公園周邊超過40年的居民投訴，指控鄰里公園近年陷入「五大亂象」，嚴重威脅居民的生活品質與公共安全，希望公部門應重視管理疏失。對此，安南區公所表示，相關改善措施已陸續辦理，後續也將持續加強管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。