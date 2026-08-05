南市府攜手允力發、瑞鑑航太 拓展歐洲合作新商機

臺南市政府為協助在地企業掌握歐洲產業趨勢、拓展國際市場，日前籌組涵蓋智慧機器人、無人載具、精密製造及關鍵零組件等領域的產業交流團前往波蘭，實地拜訪科技園區、企業及相關產業聚落，促進臺波產業交流合作。

其中，允力發公司及瑞鑑航太科技公司分別展現臺南在精密製造與智慧飛行領域的技術實力，透過市府搭建的交流平台，與當地企業、研發機構及產業夥伴交流，積極尋求技術合作及拓展市場。

允力發深耕臺南近30年，專精雷射切割、精密焊接及客製化結構件製造，近年積極導入數位設計、3D建模、雷射加工、自動化設備及模組化設計。此次赴波蘭交流，除深入了解歐洲市場需求外，也觀察到當地企業高度重視模組化設計、標準化流程、在地組裝能力及長期合作關係。其快速組裝模組化結構系統可廣泛應用於無人機地面設備、機器人載具、AI自動化設備及航太測試平台，展現傳統製造結合智慧科技的新價值，未來將持續朝智慧製造、AI應用及無人機、航太供應鏈等方向發展。

瑞鑑航太致力於電動垂直起降飛行器、無人機系統整合及自主飛行技術，研發涵蓋飛行控制、空氣動力、複合材料、路徑規劃、自動避障及降落等核心技術，並曾以「多姿態飛行控制系統研發」獲臺南市地方型SBIR補助。

公司亦發展AI智慧航空交通管理系統，整合多元感測、自動化調度及機隊管理，可支援無人機隊管理及區域空域監控。瑞鑑航太表示，此次參訪發現波蘭在地面機器人、港口及基礎設施智慧化應用發展成熟，對臺灣無人機軟硬體實力及空中自動化技術展現高度興趣，雙方技術具有高度互補性，未來將持續推動合作備忘錄及技術合作意向書，並規劃赴波蘭進行技術展示與驗證，積極布局歐洲市場。

臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有完整的精密製造、半導體及智慧科技產業基礎，近年更積極推動智慧機器人、無人機及人工智慧等新興產業發展。市府持續透過地方型SBIR、中小企業服務團及數位轉型等措施，協助企業提升研發能量與市場競爭力。此次帶領具技術特色的企業前往波蘭交流，不僅協助業者掌握歐洲市場需求，也讓臺南企業技術與產品順利接軌國際市場。

經發局長張婷媛指出，臺南正積極推動沙崙研發、六甲驗證及柳營量產的「智慧機器人金三角」，串聯研發、驗證與製造能量，加速智慧機器人及無人載具產業發展。允力發展現傳統製造導入智慧製造與模組化設計的成果，瑞鑑航太則展現臺南在智慧飛行、自主控制及AI應用的研發實力，兩家企業皆充分展現臺南產業持續創新升級及布局國際市場的競爭優勢。

未來，臺南市政府將持續透過國際交流、商機媒合及產業輔導等方式，協助在地企業鏈結波蘭及中東歐市場，深化與當地企業、研發機構及產業聚落合作，推動技術驗證、共同開發及市場導入，逐步擴大臺南智慧製造、智慧機器人及智慧移動產業於歐洲市場的合作布局，持續提升臺南產業國際競爭力。