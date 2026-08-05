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台南戲巢藝術館開館 明華園營運推廣傳統戲曲

中央社／ 台南5日電

台南市政府推動歷史空間活化再利用，在東區打造新藝文場館「戲巢藝術館」今天正式開館，委由明華園戲劇總團營運，可望成為推廣傳統戲曲及文化教育重要據點。

台南市長黃偉哲在開館儀式致詞表示，戲巢藝術館正式啟用，不僅象徵明華園「回娘家」，回到創團發源地，更代表台南再添一處重要文化地標。

黃偉哲說，市府將持續與明華園合作，推動歌仔戲等傳統戲曲保存與傳承，未來也將結合校園既有的宋江陣、家將等傳統民俗教育資源，引進戲曲課程及專業師資，讓更多年輕世代親近傳統藝術，延續台灣戲曲文化。

文化部次長李靜慧表示，明華園97年來傳承台灣歌仔戲文化，並不斷創新，做出許多年輕人喜歡的主題，這次選擇在台南打造藝術館，成為台灣傳統藝術的巢，相信其他縣市會相當羨慕台南市政府，文化部也會持續以發展地方文化館的資源支持，邀請更多民眾入館，讓歌仔戲在台灣這片土地永遠傳承。

明華園當家小生孫翠鳳說，感謝市府把這個場館交給明華園經營，明華園97年來努力傳承歌仔戲這項台灣傳統表演藝術文化，即將進入百年，也展望有下一個、甚至下下個百年，代表台灣在地文化的根不會斷。

她表示，場館經營秉持使用者付費精神，但票價不會很貴，希望吸引更多民眾入館看歌仔戲，並讓學校團體參觀，了解台灣歌仔戲文化，以及在國際舞台上留下的痕跡，明華園有信心將戲巢經營成台南另一個地標、新文化景點。

台南市政府文化局提供資料指出，戲巢藝術館建物前身為歷史建築，市府投入近新台幣1200萬元辦理耐震補強及整建工程，並委由發源於台南、深耕近百年的明華園戲劇總團營運，不僅象徵明華園回到創團起點，更代表公私協力推動文化治理重要成果。

文化局指出，戲巢藝術館以「展演、教育、體驗」為發展主軸，結合藝文團隊、校園教育及社區參與，推動多元展演、戲曲文化推廣傳承及體驗活動，也期盼藉此培育更多戲曲人才。

傳統戲曲 明華園 台南

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