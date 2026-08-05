審計部點名雨水下水道台南永康安南實施率偏低 水利局揭原因

審計部公布「114年度台南市總決算審核報告」，檢視台南市雨水下水道建設與維護情形，指出永康、安南等人口密集區下水道實施率仍低於全市平均，部分都市計畫區排水系統多年未檢討、老舊箱涵及管線管理仍待改善等問題，水利局表示，主要受地下管線密集及道路尚未開闢等因素影響，將持續排除障礙推動工程，近年除爭取中央前瞻計畫補助約51億元，也編列專案經費，加速提升排水與防洪能力。

審計部指出，台南市5年編列47.67億元辦理雨水下水道建設、維護及清淤，截至2025年底，全市雨水下水道規畫長度939公里、已建設739.87公里，整體實施率78.79%，但永康、安南、安平、歸仁及善化等人口密集區，下水道實施率仍低於全市平均。

審計部也指柳營等14處都市計畫區雨水下水道系統多年未辦理檢討，近5年最大時雨量更已超過原規畫設計標準，部分雨水下水道超過10年未重新辦理縱走調查，部分老舊箱涵結構劣化，以及下水道內橫越管線、連接管管理機制仍有精進空間。

水利局表示，市長黃偉哲市長上任後，除爭取中央前瞻計畫補助約51億元，也編列專案經費，加速提升排水與防洪能力，已完成雨水下水道幹線26.7公里及15座抽水站建設，並完成新營區等19個行政區雨水下水道規畫、通盤檢討或局部檢討，因應極端降雨，持續檢討防洪標準。

水利局表示，已完成33區雨水下水道縱走普查，每年並由水利局與各區公所辦理開孔檢查，歷年累計檢視長度達773公里，涵蓋率超過9成，發現缺失均立即改善。

水利局指出，部分箱涵因使用年限長及感潮區鹽害侵蝕造成結構受損，過去4年編列2.6億元推動「老舊箱涵修繕改建執行計畫」，已完成832處列管破損改善，今年起持續辦理永華行政區及仁德區修繕工程。

市府也持續改善下水道內橫越管線及連接管問題，列為第1級工安危害的105處石油天然氣管線已全數完成改善；其餘可能影響排水功能的橫越管線，預計於2026年至2028年間分批拆遷。縱走調查發現影響排水的連接管缺失，移請權責單位辦理改善。

台南市完成積極精進雨水下水道工程及管理，已完成33個行政區雨水下水道縱走普查，涵蓋率超過9成。圖／台南市政府提供