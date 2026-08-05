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議員喊比照高雄引韓日天團拚演唱會經濟 南市府：無大型室內場館

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南今年仍有三場耶誕跨年演唱會。圖／台南市政府提供
台南今年仍有三場耶誕跨年演唱會。圖／台南市政府提供

台南市新聞處今在市議會業務報告，議員指出，台南每年跨年晚會編列經費逾千萬元，市府既然有體育場、棒球場等大型場館，應比照高雄發展「演唱會經濟」，爭取韓、日及知名團體演唱會進駐，透過人潮帶動住宿、餐飲及觀光消費，而不是各局處花數百萬元、甚至上千萬元辦活動，還要擔心現場沒有人潮；市府表示已累積辦理22場大型演唱會，台南主要是無大型的室內場館。

市議員盧崑福表示，高雄近年透過大型演唱會成功帶動城市經濟，台南同樣擁有大型場館及豐富觀光資源，卻還沒有形成演唱會經濟規模。他認為，市府應更積極與演唱會主辦單位、場館及相關業者協調，爭取更多大型演唱會及活動到台南舉辦。

他也指出，台南、高雄都有海灘及相關場域，兩地目前都有辦理活動，市府應進一步協調整合，善用不同場域及資源，讓大型活動全年都有，而不是集中在特定節慶，藉此帶動人潮及消費。

對此，市府新聞處長蘇恩恩表示，台南並非沒有推動大型活動，近年已累積辦理22場大型演唱會，另有7場親子活動，並邀請國內外藝人參與演出，持續透過大型活動增加台南城市能見度及人流；另有觀旅局舉辦的將軍吼、民間舉辦的安平的浪人祭等。

蘇恩恩說，今年仍有3場耶誕跨年晚會已完成發包，12月中旬將有一場大型活動，12月24日舉辦耶誕晚會，12月31日則將在永康市政中心西側廣場舉辦跨年活動，持續打造不同場域的大型活動。

高雄演唱會經濟令人稱羨，但台南因缺乏室內場地，難以引進，曾被考慮的有斥資逾20億元興建的大台南會展中心可容納1萬人，一度也期待帶來「演唱會經濟」，但至今沒有發生；另斥資34億元興建的亞太棒球訓練中心，一度被指為了方便辦理演唱會要改用人工草皮，引發各界譁然，後就改回天然草皮，更難辦演唱會了。

議員 演唱會 高雄

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