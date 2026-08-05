按摩紓壓、布袋戲暖心接力 柳營奇美另類父親節關懷

父親節近，柳營奇美醫院今舉辦「阿爸，予你歇一下」父親節關懷系列活動。活動結合視障按摩服務、生命教育及健康促進宣導外，亦在安寧病房安排布袋戲演出，透過多元關懷活動傳遞對父親祝福。

活動特別邀請南市佑明視障協會，由多位專業視障按摩師提供肩頸舒壓按摩服務，讓長時間陪伴病人的家屬及辛勞父親們，得以暫時放下疲憊、舒緩身心壓力。同時現場亦規劃癌症篩檢、戒菸諮詢及器官捐贈等健康促進宣導攤位，透過互動闖關方式，將健康照護與生命教育融入活動中。

此外，醫院副院長黃文聰也邀請古都木偶戲劇團至安寧緩和病房帶來創意互動布袋戲演出，由年輕操偶師黃晨愷現場示範精彩技藝，包括木偶射弓箭等精彩特技，結合傳統技藝與現代互動元素，以幽默逗趣演出，讓病人與家屬暫時放下壓力，沉浸於布袋戲的魅力之中，熟悉的戲曲聲也勾起長者們童年的美好回憶，為安寧病房增添溫馨歡樂氛圍

柳營奇美院長周偉倪表示，父親是家庭堅實依靠，肩負照顧家人、守護家庭重要角色，卻也常將自己的健康擺在最後，院方特於父親節前夕舉辦關懷活動，希望透過健康促進及結合社會公益資源，來提醒父親們重視自身的健康。

柳營奇美醫院今舉辦父親節關懷系列活動，結合視障按摩服務、生命教育及健康促進宣導外，亦在安寧病房安排布袋戲演出，透過多元關懷活動傳遞對父親祝福。記者謝進盛／翻攝

柳營奇美醫院今舉辦父親節關懷系列活動，結合視障按摩服務、生命教育及健康促進宣導外，亦在安寧病房安排布袋戲演出，透過多元關懷活動傳遞對父親祝福。記者謝進盛／翻攝