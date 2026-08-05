嘉北國小地下停車場啟用 首創得來速車道智慧車位紓解商圈停車

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮，市長黃敏惠、議長陳姿妏、公路局雲嘉南區養護工程分局分局長黃威龍及多位議員、里長、嘉北校長師生，以「辦喜事」方式迎接停車場啟用，象徵地方期盼多年重大建設落成。

嘉北國小地下停車場是繼義昌公園地下停車場後，第2座大型地下停車設施，兼顧停車、校園安全及智慧永續公共工程。最大特色是將過去設在校門口家長接送「得來速」車道移至地下，讓家長直接開車進地下接送區，不必在校門口臨停，減少上下學尖峰時段人車交織，提升學童通學安全，改善周邊交通壅塞。

嘉北地下停車場總工程經費約3.77億元，中央補助約1.53億元，市府自籌約2.24億元，2022年6月動工，經多次流標與施工挑戰後終於完工啟用。隨著218席智慧停車位投入服務，不僅有效紓解嘉北商圈長期停車不足問題，也為學童打造更安全通學環境，成為兼具交通、教育與永續發展新地標。市府委外經營，平時停車費半小時10元，假日15元，當日最高200元。

黃敏惠表示，增加停車位固然重要，但讓孩子上下學更安全、家長接送更安心，才是這項建設最大的價值。透過地下停車場，滿足停車需求、改善交通秩序及提升校園環境品質，做到「地下改善停車、地面提升環境」。帶動嘉北商圈發展，讓民眾更願意停車消費，打造「好逛、好買、好停車」的城市環境。

工程同步改善校園地面空間，重新整合校園配置，將操場整體墊高約1.2公尺，消除原有高低落差，增設無障礙設施與綠化景觀，打造更安全舒適校園活動空間。停車場上方規畫全新運動場，兼顧學童運動需求與社區公共空間利用。地下停車場興建地下2層，提供218席汽車停車位，全面導入車牌辨識、車位在席偵測、智慧尋車、停車資訊導引、電子票證多卡通及QR Code線上繳費等智慧管理系統，讓民眾從進場、停車到離場都更加快速便利。

停車場設計融入永續理念，透過挑空及天井引進自然採光與通風，降低地下空間封閉感，設置雨水回收及滯洪設施，回收雨水供周邊綠地灌溉，不僅提升水資源循環利用效率，也兼具都市防災功能。交通處長呂獎慧表示，工程利用多層次綠化、高低差及空間配置，降低停車場出入口對校園與社區景觀的影響，重新整合機車棚、校園開放空間及無障礙動線，並種植不同花期的喬木，讓校園四季展現不同景觀，也兼具生態教育功能。

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮，市長黃敏惠、議長陳姿妏、公路局雲嘉南區養護工程分局分局長黃威龍及議員、里長、嘉北校長老師，以「辦喜事」方式迎接停車場啟用。記者魯永明／攝影

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮，市長黃敏惠、議長陳姿妏及議員、里長、嘉北校長老師，以「辦喜事」方式迎接停車場啟用。記者魯永明／攝影

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉北國小地下停車場歷經多次流標、營建成本上漲及缺工等挑戰，歷時4年多施工終於完工啟用。市府上午舉行啟用典禮。圖／嘉市府提供