台南再添文化新地標 戲巢藝術館開館傳承歌仔戲百年風華

斥資1200萬經費整建的台南市東區的「戲巢藝術館」，今年4月開幕、5月試營運，今由市長黃偉哲、文化部次長李靜慧、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳等人宣布開館，戲巢藝術館由明華園戲劇總團營運，試營運期間吸引不少戲迷參訪，未來也將成為南部推廣傳統戲曲、深化文化教育的重要據點。

黃偉哲表示，戲巢藝術館正式啟用，不僅象徵明華園「回娘家」，更代表台南再添一處重要文化地標，台南作為文化古都將持續與明華園合作，推動歌仔戲等傳統戲曲保存與傳承，同時也會結合宋江陣、家將等傳統民俗教育資源，引進戲曲課程及專業師資，讓更多年輕世代親近傳統藝術，延續台灣戲曲文化。

李靜慧提到，歌仔戲是台灣本土生長的戲曲，保存與發展是文化部極為重要的工作，感謝明華園長期在傳統與創新上耕耘，戲巢藝術館更是全台首座以傳統戲曲為主題的文化基地，未來預計透過補助經費與「百大文化基地」計畫等，支持戲巢藝術館經營與傳承。

孫翠鳳則說，明華園於1929年在台南創立，迄今已97年，今年回歸故鄉設立「戲巢藝術館」，回饋鄉里並傳承台灣戲曲文化，館內展示近百年歷史資料、道具與服裝等，參訪者也有機會親自穿上戲服、畫上戲妝，了解並參與歌仔戲的輝煌歷史，讓這座「戲巢藝術館」不僅是文化地標，更具備教育推廣功能。

戲巢藝術館今舉辦開館儀式，吸引許多劇迷前往響應，有資深劇迷說，戲巢藝術館提供大家休閒的去處，相信能帶動地方觀光與發展，尤其近年來能觀看歌仔戲的地方逐漸減少，因此，明華園能在台南設立戲巢藝術館，真的相當開心。

文化局表示，戲巢藝術館以「展演、教育、體驗」三大發展為主軸，正式營運後將持續串聯藝術創作、文化教育及觀光發展，深化台南戲曲文化特色，帶動周邊藝文能量，讓更多國內外旅客透過戲曲認識台南、感受文化古都深厚的人文底蘊，相關活動資訊可至「戲巢藝術館」臉書粉絲專頁查詢。

台南東區的「戲巢藝術館」館內典藏近百年戲曲文物、戲服與道具，並規畫沉浸式體驗，盼推廣歌仔戲文化、吸引更多年輕世代認識傳統藝術。記者萬于甄／攝影