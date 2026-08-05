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公園成機車道？台南安南梅花公園管理挨批 區公所回應了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
安南區梅花里梅花公園是社區重要的公共活動空間，平時有不少居民在公園內散步、聊天休憩。記者萬于甄／攝影
安南區梅花里梅花公園是社區重要的公共活動空間，平時有不少居民在公園內散步、聊天休憩。記者萬于甄／攝影

台南市安南區梅花里梅花公園遭居民質疑管理失當，引發地方民怨，一名居住在梅花公園周邊超過40年的居民投訴，指控鄰里公園近年陷入「五大亂象」，嚴重威脅居民的生活品質與公共安全，希望公部門應重視管理疏失。對此，安南區公所表示，相關改善措施已陸續辦理，後續也將持續加強管理。

居民表示，公園遊戲設施地墊塌陷已長達4年，遲未修繕，存在安全疑慮；此外，機車經常騎入園內穿梭、違規停放，不僅影響行人通行，也增加意外風險。他也反映，公園長期有人聚集抽菸、酗酒及聚賭，菸蒂散落一地，甚至有人隨地便溺，讓附近住戶不堪其擾。

居民也批評，園內還有民眾擺放私人桌椅占用公共空間，垃圾堆置影響環境整潔；綠美化維護也不理想，不僅草坪荒蕪，部分樹木還遭到大幅修剪甚至砍除，景觀品質大打折扣，相關問題已多次向主管機關反映，但始終未見明顯改善。

記者今上午實地走訪梅花公園，現場有不少居民在公園內散步、聊天休憩，是社區重要的公共活動空間，不過，也確實看見不少民眾直接騎乘機車進入公園，公園一旁雖設有工務局提醒禁止機車進入的告示牌，但違規情形時有所見。

對此，安南區公所回應，針對遊戲區地墊老舊失修問題，已於今年5月函請工務局協助爭取改善經費，待經費核撥後將儘速辦理修繕；機車違停部分，目前已完成工程發包，將增設停車格，改善停車秩序。

安南區公所也說，至於園區內抽菸、酗酒及聚賭等情形，將通報相關權責機關加強巡查與取締；針對私人物品占用公共空間，已張貼公告要求限期清除，逾期未移除者將視同廢棄物處理，現場袋裝垃圾是環保志工清掃後集中放置，後續將由垃圾車清運；另因部分樹木感染病害枯死，基於公共安全考量，將依法辦理移除。

記者實地走訪梅花公園，上午有不少居民在園內休憩聊天，但現場仍可見機車直接騎入公園。記者萬于甄／攝影
記者實地走訪梅花公園，上午有不少居民在園內休憩聊天，但現場仍可見機車直接騎入公園。記者萬于甄／攝影

台南市安南區梅花里梅花公園遭居民反映管理不善，指遊戲區地墊老舊塌陷、機車違規進入等問題長期未改善，盼市府儘速整修並加強管理。記者萬于甄／攝影
台南市安南區梅花里梅花公園遭居民反映管理不善，指遊戲區地墊老舊塌陷、機車違規進入等問題長期未改善，盼市府儘速整修並加強管理。記者萬于甄／攝影

梅花 公園 台南

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