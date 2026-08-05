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南市3條小黃公車上路 黃偉哲任內52條下周全到位

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田共7行政區。記者謝進盛／攝影
台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田共7行政區。記者謝進盛／攝影

台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23共3線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田7行政區，下周安定區還有最後的橘1、橘5、橘7，屆時市長黃偉哲任內52線小黃公車將全到位。

啟用儀式安排在柳營區小腳腿順天府前舉行，由市長黃偉哲親自主持，立委陳亭妃、柳營區長劉發仲、新營區長鄭添福、嘉義區監理所長張耀輝、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿、沈家鳳等人與會。

黃偉哲表示，自2019年開始推動小黃公車以來，全市累計搭乘人次已突破50萬。此次新增黃3、黃16及黃23路線後，全市小黃公車路線由46條增至49條，服務範圍涵蓋31行政區；另外溪北小黃公車路線數也由24條增加至27條。

交通局公共運輸處處長劉佳峰說，下周安定區還有最後橘1、橘5、橘7開通，屆時市長黃偉哲任內52線小黃公車將全到位。

篤農里長陳献堂說，當地交通運輸不足，公車客運無法深入巷弄，小黃公車可解決長輩們需求，鄉親們都很期待。

市議員蔡育輝也說，小黃公車政策很好，但經營業者不該集中在特定業者，業務目前又拓展至縣區來，不少縣區計程車司機叫苦，他也會持續發聲，造福更多業者。

交通局長王銘德簡報時說，黃3（新營－德元埤）及黃16（白河國中－隆田火車站）採新營客運與小黃公車聯營模式，尖峰時段維持大型公車服務，離峰時段則由小黃公車接續服務。

其中，黃3路線新增停靠柳營奇美醫院，方便民眾就醫，並串聯新營火車站及柳營火車站等重要交通節點；黃16則補足柳營小腳腿、山仔腳、果毅後及南165沿線聚落的公共運輸需求，同時服務沿線多所學校通學需求。

而全新開闢黃23（西寮代天府－柳營奇美醫院）行經柳營區八翁里、下營區下橋頭及西寮等聚落，是過去沒有公車服務地區，提供往返醫療院所及市區更便利交通選擇。

王銘德指出，小黃公車可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約；另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可預約到府接送。

小黃公車收費則比照公車，使用電子票證搭乘都可享有基本里程免費等優惠，另外使用市民卡敬老卡、愛心卡可免費搭乘，本次黃3、黃23則由皇冠交通公司（中華衛星車隊06-291-2222），黃16由成功汽車（台一大車隊06-331-9555）服務。

台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田共7行政區。記者謝進盛／攝影
台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田共7行政區。記者謝進盛／攝影

台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田共7行政區。記者謝進盛／攝影
台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，服務白河、新營、柳營、東山、下營、六甲及官田共7行政區。記者謝進盛／攝影

南市小黃公車上路 下周還有3條上路，屆時黃偉哲任內52條路線將全到位。記者謝進盛／攝影
南市小黃公車上路 下周還有3條上路，屆時黃偉哲任內52條路線將全到位。記者謝進盛／攝影

台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，交通局長王銘德簡報行經路線。記者謝進盛／攝影
台南市政府交通局今上午新增黃3、黃16及黃23線小黃公車上路，交通局長王銘德簡報行經路線。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 公車 議員 台南

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